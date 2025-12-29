聽新聞
明霸克露橋改名 祈南橫「公鹿」暢行無阻

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台20線南橫公路明霸克露橋路段是串聯高雄市桃源三部落與通往台東縣的交通要道，新橋將更名Uavaha「瓦筏哈橋」。圖／讀者提供
台20線南橫公路明霸克露橋路段是串聯高雄市桃源三部落與通往台東縣的交通要道，新橋將更名Uavaha「瓦筏哈橋」。圖／讀者提供

八八風災後南橫交通中斷成常態，高雄市桃源區勤和易坍方路段興建明霸克露橋，4年前橋梁受損導致復興、拉芙蘭、梅山3部落頻成孤島；公路局重建280公尺新橋面，地方決議更名「瓦筏哈橋」，布農族語為公鹿，預計農曆年前開放通行，這已是第3度更名，盼新名帶來好運。

2009年莫拉克風災重創台20線95公里至103公里道路，曾施作削山便道但遭崩塌土石覆蓋；2017年4月明霸克露橋完工通車，順利串聯勤和、復興、拉芙蘭及梅山部落，未料4年前又遭玉穗溪沖毀部分橋體。

明霸克露橋地處3溪流匯集處，長期受荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，玉穗溪上游爆發土石流沖毀2跨橋面，引道被土石流掩埋。

考量勤和以上3部落常成孤島，公路局斥資6億元重建2個橋墩、3個跨度的預力箱型梁橋，總長度280公尺，其中130公尺跨過玉穗溪主流。近日新橋面來到最後收尾工程，依據勤和部落會議決議，族人盼恢復舊名Uavaha瓦筏哈。

桃源區長杜司偉說，明霸克露橋屬於勤和部落傳統領域，明霸克露雖有希望之意，但也音近於另個寓意不好的族語，橋梁中斷時部落就曾提議更換橋名；早年獵人常在此處發現有長角的鹿隻（公鹿），因此也被稱為瓦筏哈。

杜司偉說，明霸克露橋讓歷任總統與行政院長都掛心，每名交通部長都上山視察，這次改名後，南橫公路真的變成「南橫公鹿」，希望鹿角不要再把橋墩弄壞，山區交通暢行無阻。

公路局甲仙工務段表示，橋梁雖在收尾階段，但仍有附屬設施如護欄、路基、瀝青鋪面及橋名牌等多項工程施作中，農曆年前有機會先開放橋梁通行；新橋名經與公所、部落意見討論，新橋以瓦筏哈橋設置橋名牌，公路局內部行政流程已核定。

