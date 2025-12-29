聽新聞
合歡山武嶺遛馬追雪涉違法 警方、太管處究辦

聯合報／ 記者賴香珊王思慧／連線報導
合歡山降雪吸引許多民眾上山追雪，竟有遊客帶馬到武嶺停車場賞雪，遭警方舉發。圖／太管處提供
合歡山降雪吸引許多民眾上山追雪，竟有遊客帶馬到武嶺停車場賞雪，遭警方舉發。圖／太管處提供

合歡山前天起降雪，銀白景致吸引遊客上山，但昨竟有民眾在武嶺地區「騎馬追雪」，引發熱議。警方表示，相關行為恐已違法，太魯閣國家公園管理處也確認是否違反國家公園法，最高可處3000元罰鍰。

合歡山武嶺為公路最高點，許多民眾在此拍照打卡，一旁設有「鏡頭君」，曾有民眾持玩具長槍站衛兵、打麻將等被拍下，網路平台昨則有民眾分享影片，指有人騎馬追雪，行為罕見，警方隨即介入了解。

仁愛警分局表示，尚未接獲因騎馬引發交通事故報案，但該行為可能觸犯道路交通管理處罰條例，屬於影響交通安全的違規行為，將蒐證後依法辦理。

太管處表示，依國家公園法及相關禁止事項規定，公路沿線除外，園區內生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區原則上禁止攜帶寵物進入；在遊憩區或一般管制區，則須用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施。

太管處表示，初步研判，民眾攜帶馬匹進入遊憩區未必違規，但是否違反武嶺停車場使用規定、確實做好安全防護，將會同相關單位確認，若查證違反規定，最高可處3000元罰鍰。

合歡山地區昨未再降雪，上午甚至下起雨，但整體雪量仍厚。台14甲線翠峰至大禹嶺路段，昨下午起預警性封閉；武嶺至松雪樓路段禁止通行，是否開放或改加掛雪鏈，今晨視路況公告。

