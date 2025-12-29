聽新聞
0:00 / 0:00

網路影片AI假醫師亂教 衛福部要查

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
AI普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息。虛擬人物「陳志明醫師」於YouTube頻道講述健康知識，內容被醫界否認。圖／AI生成
AI普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息。虛擬人物「陳志明醫師」於YouTube頻道講述健康知識，內容被醫界否認。圖／AI生成

AI普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息。「陳志明醫師」於YouTube頻道講述健康養生，一則影片聲稱北榮、台大醫院研究證實，糖尿病致病元凶可能非胰島素阻抗，而是腸道菌失衡。對此，醫界否認，衛福部長石崇良說，該頻道假借醫師名義散播醫學偽知識，違反「醫師法」、「醫療法」。

石崇良指出，「醫師法」第七之二條規定，「非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱」，違者依該法第廿八之二條處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。此外，「醫療法」第八十七條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告。「醫療法」第八十四條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反者，依第一○四條處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰。

衛福部次長林靜儀說，針對影音平台虛擬醫師，雙管齊下，首先「陳志明醫師」是虛擬人物，衛福部無法管理，但將針對「誰做的」進行管理，將與法規會、數發部共同討論、解釋，若是合格醫師應從技術面、法規面研議，應揭露醫師真實資料。談論內容若涉及錯誤訊息、醫療廣告、販售藥品等，民眾可直接向衛福部或地方衛生局檢舉。

「陳志明醫師」影音頻道約二萬三千多人訂閱，影片則數累積百部，其中一則影片宣稱，北榮研究發現，糖尿病元凶是腸道菌失衡，引發胰島素阻抗，更有患者接受台大醫院細菌療法，補充特定益生菌後奇蹟康復。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，第二型糖尿病致病機轉與胰島素阻抗性增加、腸泌素分泌不足有關，但「腸道細菌失衡」是沒有根據的。少部分糖尿病友攝取益生菌，嘗試調整腸內菌，以調控糖尿病，但並無實證資料，均屬於輔助療法、效應很低。

「台北榮總沒有這位陳志明醫師，這位醫師不僅冒名北榮，還有台大。」台北榮總副院長李偉強說，現在AI生成影像幾乎「以假亂真」，民眾一定要多加注意，且近期冒名情形愈來愈多，連北榮院長陳威明也被冒名販售來路不明藥品。

台大醫院表示，該院並無名為「陳志明」醫師，相關訊息皆非該院所屬。提醒民眾如有就醫需求，請務必透過台大醫院官網、官方粉絲專頁或正式掛號系統等正規管道查詢與就醫。

AI 醫師 YouTube 台大醫院 糖尿病 衛福部 頻道 益生菌 榮總

延伸閱讀

首座國產血袋廠完成建置 年產230萬組擴充血液量能

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

北市隨機殺人案1傷者染愛滋 疾管署：病毒量已低到測不到、感染率低

王大陸案開庭 北市刑大警被指洩個資邀功

相關新聞

胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠

胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起...

醫：胃癌篩檢是初級預防 除菌降低發生率

研究顯示，超過8成胃癌與幽門桿菌感染有關，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，一整家子超過3人罹癌。流行病...

網路影片AI假醫師亂教 衛福部要查

AI普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息。「陳志明醫師」於YouTube頻道講述健康養生，一則影片聲稱北榮、台大醫院研...

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

本周迎接2026年，但受到東北季風影響，迎風面水氣多，尤其新竹以北、宜蘭降雨明顯，各地低溫15至17度，中央氣象署預報員...

健康主題館／瘦瘦針延緩胃排空 冒然手術恐有風險

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）類減重藥物風行，包括「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖逹（We...

合歡山武嶺遛馬追雪涉違法 警方、太管處究辦

合歡山前天起降雪，銀白景致吸引遊客上山，但昨竟有民眾在武嶺地區「騎馬追雪」，引發熱議。警方表示，相關行為恐已違法，太魯閣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。