雪季登山風險高！國家公園署：應慎防失溫、攜帶備用電源及雪地三寶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
雪霸山區積雪情形。圖／雪霸保育志工曾建忠提供
雪霸山區積雪情形。圖／雪霸保育志工曾建忠提供

時序入冬，台灣高山成為冰雪世界，吸引民眾上山賞雪。內政部國家公園署提醒，雪季登山具高度風險，在低溫下，手機電池續航力易大幅下降，應帶備用電源避免失聯；且攀登高山應認知冰雪岩混合地形、攜帶「雪地三寶」，以及避免失溫的裝備等，民眾務必審慎評估天候、自身能力。

國家公園署指出，近日高山地區氣溫驟降伴隨降雪，有部分民眾進入山區未攜帶足夠裝備，無法因應山區氣候驟變而失溫，嚴重危及生命安全。

國家公園署說，依據中央氣象署天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動進入高風險雪季模式，民眾若有登山計畫，務必備齊完整雪季裝備，包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。

具有 豐富登山經驗的資深嚮導也表示「即便再怎麼喜愛登山活動，也都會選擇在春、夏、秋三季上山，畢竟冬季登山可不是開玩笑的。」

國家公園署表示，高山部分路段通訊不良，登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態；也應認知冰雪岩混合地形、「雪地三寶」（冰爪、冰斧、岩盔）的操作等。

國家公園署強調，登山安全沒有僥倖，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

國家公園 低溫 冷氣團 降雪

