「練習曲書店」不賣書 棒球教練有夢

聯合報／ 記者陳宛茜／花蓮報導
棒球教練胡文偉(右一)成立「練習曲書店」，希望全方位陪伴花蓮新城國小棒球隊員，文化部長李遠為球隊打氣（右三）。記者陳宛茜／攝影
棒球教練胡文偉(右一)成立「練習曲書店」，希望全方位陪伴花蓮新城國小棒球隊員，文化部長李遠為球隊打氣（右三）。記者陳宛茜／攝影

棒球教練胡文偉卅年前到花蓮當兵，從此愛上花蓮不想離開。十年前，他在新城鄉海邊遇見投球的孩子，決心為新城國小成立棒球隊。為了陪伴這些孩子，他在太魯閣山腳下成立「練習曲書店」，並以此為基地逐步改造社區廢棄建築成為共學空間和商場，目標要留住五百個家庭。

「練習曲書店」今年入選文化部徵選的首屆百大文化基地。名為書店，「練習曲書店」書籍卻只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴。書店還透過「打工換宿」吸引大學生來此地擔任短期書店店長。胡文偉說，他希望透過「交換店長」刺激村內村外交流，持續推動共好付出的文化。

胡文偉還徒手改造廢棄的幼兒園成為提供孩子住宿的新晨共學基地，「我和老婆說，我們可以什麼都不要，但要有一個地方可以照顧孩子。」透過部會和地方的媒合，他將閒置的舊台電大樓改建為外型深具設計感的地方選物商場「山海百貨」，不僅開了分店，還成為文創品牌巡迴各地展售。胡文偉笑著說，他們好像是「洗屋師」，住進大家認為有「歹物仔」的地方，就會趕走髒東西、讓房子旺起來。

從開書店到經營文創品牌，胡文偉沒想過會從棒球教練變生意人，「我邊做邊學邊了解，原來不管是體育、教育、社區改造和在地文化、藝術，還有最後的商業支持，統統脫離不了關係。」他發現，沒有在地就業機會、孩子的父母只能赴外地謀生，隔代教養問題就無法解決，想要打造一個美好的城鄉，就不能少掉工作機會。

胡文偉算過，一年一億元的營業額可以養活五十個員工，如果達到十億，就能提供五百個工作機會、留住五百個家庭。他認為自己不擅長商業，但希望引進更多資源創造在地工作機會，「希望有一天我可以真正自由，全心全意陪伴小朋友」。

棒球 教練 花蓮

相關新聞

胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠

胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起...

醫：胃癌篩檢是初級預防 除菌降低發生率

研究顯示，超過8成胃癌與幽門桿菌感染有關，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，一整家子超過3人罹癌。流行病...

網路影片AI假醫師亂教 衛福部要查

AI普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息。「陳志明醫師」於YouTube頻道講述健康養生，一則影片聲稱北榮、台大醫院研...

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

本周迎接2026年，但受到東北季風影響，迎風面水氣多，尤其新竹以北、宜蘭降雨明顯，各地低溫15至17度，中央氣象署預報員...

健康主題館／瘦瘦針延緩胃排空 冒然手術恐有風險

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）類減重藥物風行，包括「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖逹（We...

棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

棒球教練胡文偉30年前當兵來到花蓮，從此愛上了花蓮不想離開。2017年，他在新城鄉海邊遇見投球的孩子，決心為新城國小成立...

