棘冠海星破壞東沙珊瑚 國家公園署提多面向防治作為

中央社／ 台北28日電

監察院說，東沙環礁國家公園棘冠海星自去年起大爆發，對海域珊瑚礁造成生態浩劫。國家公園署回應，已透過大規模人工作業移除5.9萬隻棘冠海星，並規劃「民國115年棘冠海星監測及移除行動計畫」，持續強化移除、監測、預警等。

監察院今天說，東沙環礁國家公園棘冠海星自民國113年起大爆發，若未積極應處，國家公園珊瑚恐遭啃食殆盡，因此促請內政部檢討。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，自去年發現棘冠海星密集分布後，由國家公園、中央研究院、潛水志工等專業人員組成聯合工作隊，目前累計作業118天，動員1000人次，移除5萬9818隻棘冠海星，且已規劃「115年棘冠海星監測及移除行動計畫」，持續強化移除機制、監測布署、預警研究、生物防治、船艇設備等面向。

國家公園署說，棘冠海星在過去50年間，持續威脅印度太平洋及南海珊瑚礁生態，爆發原因與全球環境及生態系統失衡都有關連。目前行政資源面已與海洋委員會建立合作機制，生態研究面則與中央研究院、國立台灣大學、國立中山大學、國立高雄科技大學合作，明年起將陸續推動「東沙環礁棘冠海星監測」等計畫，並銜接每年持續辦理的「珊瑚礁總體檢」成果。

國家公園署說，今年度持續招募與培訓專業志工，並採「專案人力及船艇進駐東沙島」策略，使作業能量常態化、穩定化。此外，已進行可搭載18人的工作船艇新建計畫，預定115年可投入防治作業；明年也將與研究機構合作，研發適合當地的水下無人載具，以突破人力潛水水深限制。

國家公園署強調，面對棘冠海星威脅珊瑚礁生態的挑戰，未來會以更務實積極態度精進監測、研究與移除工作。

國家公園 珊瑚礁 東沙島

