元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
跨年夜受東北季風影響，北東水氣、雲量多難見曙光，元旦夜再有大陸冷氣團接力。圖／中央氣象署提供
本周迎接2026年，但受到東北季風影響，迎風面水氣多，尤其新竹以北、宜蘭降雨明顯，各地低溫15至17度，中央氣象署預報員林定宜表示，跨年夜至周四元旦清晨桃園以北欣賞日出機會較低，中南部多雲到晴、機會較大，周五起受大陸冷氣團影響，而周五至周六清晨最冷，低溫下探11度。

林定宜說，未來1周有2波冷空氣，明（29日）各地氣溫略回升，但周二起溫度將漸進式下降，周二至周四東北季風增強，周五大陸冷氣團南下，周六起開始影響。

明天環境風場偏東北東至東風，水氣偏多，基隆北海岸、東北部降雨明顯且有局部大雨，桃園以北、花蓮、竹苗山區有局部短暫降雨。

周二（30日）東北季風增強，周三至周四元旦（31日至2026年1月1日）受到東北季風影響，新竹以北、東北部有短暫降雨，苗栗、花東也有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

周五（2026年1月2日）大陸冷氣團南下，周六（2026年1月3日）受到影響，降雨範圍多集中在迎風面，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴；周日（2026年1月4日）大陸冷氣團略微減弱。

溫度部分，林定宜指出，明天各地氣溫略回升2至3度，但早晚仍感受偏涼，苗栗以南需注意日夜溫差大，北部、東半部低溫21至23度，高溫22至25度，其他地區低溫24、25度，中南部高溫則可達26、27度。

周二氣溫漸進式下降；周三跨年夜至周四清晨，大台北16至18度，北部、桃竹苗15至19度，南部17至26度，各地低溫約15至17度。

周四元旦（2026年1月1日）台北低溫16度；周五各地溫度明顯下降，北部、宜蘭整日感受冷，周五晚間至周六清晨最冷，台北低溫約13度，桃竹苗低溫下探11、12度，南部低溫也僅剩14度；周六台北市整天低溫也僅13至15度。

周五至周日（2026年1月2日至4日）北部整天溫度不超過20度，周五大陸冷氣團南下，各地明顯轉冷，周六持續受到大陸冷氣團影響，周日大陸冷氣團稍為減弱。

林定宜表示，這波冷空氣不排除冷空氣還有再強的可能，需持續觀察。另外，雖然冷空氣偏強，但高山是否會降雪，仍要視後續有沒有中高層的水氣移入，需再觀察。

針對跨年夜至新年第一道曙光的天氣，林定宜預估，由於受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、易有短暫雨，見到曙光的機會較低；其他地區像是中南部大致上是多雲到晴為主，見到曙光的機會較高。

至於元旦日出時間，根據氣象署預測，花東6時36分、宜蘭6時37分、台北6時39分；西半部略晚，高雄6時39分、台中、台南6時40分；澎金馬最晚，澎湖6時44分、馬祖6時48分、金門6時51分。

本周迎接2026年，但受到東北季風影響，迎風面水氣多，周五起受大陸冷氣團影響，周五至周六清晨最冷，低溫下探11度。聯合報系資料照
各地元旦日出時間。圖／中央氣象署提供
冷氣團 低溫 東北季風

