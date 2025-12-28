2旅客大阪轉機「安檢搜出槍枝」？ 長榮航空揭真相

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。聯合報系資料照
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。聯合報系資料照

長榮航空一架12月25日從紐約飛往台北的BR31次航班，飛行途中轉降日本大阪關西國際機場，卻傳出疑似2名台灣籍旅客被檢查出攜帶槍枝。對此，長榮航空表示，是一名外籍乘客攜帶2顆紀念用子彈，本案已由當地執法機構介入處理。

知名網紅「瘋狂機長詹姆士」爆料，長榮航空一架從紐約飛往桃園的BR31航班，因為技術性轉降日本大阪關西機場，並於當地執行安檢，未料有2名旅客被檢查出攜帶槍枝。但據了解，旅客攜帶的是子彈，並非槍枝。

對此，長榮航空說明，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強需技降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空指出，於大阪關西機場安檢過程中，發現一外籍旅客疑似攜帶有兩顆其所收藏的紀念性質子彈，並非網路傳出的台籍旅客帶槍事件。

長榮航空解釋，本案除已由當地安檢單位與執法單位進行處理，該公司也會依程序將本案通報紐約甘迺迪機場之相關單位；另該航班已於12月26日早上抵達桃園。

