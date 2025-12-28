健康主題館／瘦瘦針延緩胃排空 冒然手術恐有風險

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）類減重藥物風行，包括「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖逹（Wegovy）」等具多重促效作用的注射劑，在體重管理上儼然成為新寵。

然而，一般外科與減重外科醫師提醒，這類藥物雖然能有效控制體重與食欲，但同時也可能延緩胃排空，造成胃脹、惡心、腹脹等副作用，若要接受手術，則可能造成風險，需提前告知麻醉科醫師。

近來陸續發現，安排好減重手術的病人，在進開刀房之前被麻醉科醫師擋了下來，因為「明明已禁食超過8小時，腹部檢查卻發現胃脹得異常」。

醫療團隊進一步了解，才知道病人最近在使用GLP-1類藥物，導致減重手術不得不延後，並安排相關檢查，同時指示病人暫停藥物，重新評估胃排空功能。

GLP-1類藥物的核心機轉，是透過延緩胃排空、增加飽腹感來達到減重效果。然而，這個機制也可能讓病人在禁食後，胃內容物仍殘留於胃腔內。手術最擔心的是「麻醉誘導時的誤吸（aspiration）風險」。麻醉過程中，若病人嘔吐或有殘餘胃內容物逆流，可能進入呼吸道造成吸入性肺炎，後果十分嚴重。

手術的黃金停藥期

最新臨床建議黃金停藥期：

● 每周投藥型：手術前至少停藥1周。

● 每日投藥型：手術前應停藥48至72小時。

若病人合併腹脹、惡心或胃排空延遲症狀，可能需延長停藥期。在此特別強調，減重手術病人更需注意，GLP-1與手術併用不是問題，但要「策略性停藥」，停藥並不會造成嚴重體重反彈，也不會影響手術效果，反而能提升麻醉安全。

很多人以為「在減重手術前使用GLP-1是加分」，但其實GLP-1不會影響手術成功與否，但會妨礙術前禁食安全與術中腸胃操作順利性。

告知醫師所有用藥

GLP-1與減重手術都能幫助病人改善健康，但任何減重方式都必須建立在安全之上。安全手術才是邁向更健康生活的唯一路徑。

因此要呼籲病人：

● 在手術前要與醫師討論完整治療計畫。

● 清楚告知醫師所有的用藥。

● 遵照停藥與術前禁食規範。

● 相信醫療團隊的整體安排。

