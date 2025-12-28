健康名人堂／癌友的生育希望 不該靠運氣
醫療科技進步，愈來愈多癌症病人走完治療，迎來更精采的「癌後人生」。然而，癌症希望基金會在陪伴癌友的過程中，看見許多年輕病友在重生的喜悅背後，仍有一份揮之不去的遺憾。
醫師提醒 年輕病友及時凍卵
基金會曾經服務過一位卅出頭的年輕乳癌病友，確診後，她在幾間醫院間徘徊，聽見不同的建議，內心的焦慮與無助一擁而上，直到一位醫師在說明治療計畫時，多了一句提醒：「如果妳未來有計畫生小孩，現在還有機會為自己保留選擇。」這句話猶如當頭棒喝，她才驚覺，除了癌症治療，還有未來生育需要思考。
原本她覺得生育順其自然就好，並沒有想過要凍卵，但母親鼓勵她給自己一個不後悔的機會。於是，她被快速地轉介到生殖醫學科，趕在化療前完成凍卵，為自己保留一份未來可能性。她感慨地說：「幸好醫師提醒，我的朋友在治療時，醫師從沒提過治療對生育的影響，等到發現自己的生育能力因癌症治療受到了影響，就已經太遲了。」
如今，她已完成治療並穩定追蹤，也把假髮捐給基金會服務癌友設立的「希望小站」，幫助更多癌友，她更希望大家及早了解生育保存的資訊與重要性。她說：「那句提醒改變了我的人生，也讓我開始關心其他病人有沒有被提醒到。」
癌症希望基金會長期觀察發現，這樣的故事不是單一個案，有許多病人直到治療開始後才知道會影響生育，有些人則從未被說明。這樣的差距，不應該取決於病人的運氣是否碰到願意談論的醫師，而是制度應有的責任。
很高興能在病友團體與多方努力下，今年九月國健署啟動「醫療性生育保存補助試辦計畫」，讓病人能獲得經濟上的支持，也代表國家開始正視癌友的生育自主權。
腫瘤科與生殖醫學科未銜接
然而，我們在實務經驗中仍看見挑戰：腫瘤科與生殖醫學的跨科協作尚未普遍，病人常因資訊斷層而錯過最佳時機，且過程中缺乏社工、心理等資源介入。只有當醫師主動說明、醫療科系間無縫銜接，病人才不會在最需要協助的時刻陷入無盡的徬徨。
我們期盼，未來政府能夠將生育諮詢及轉介流程納入癌症照護的常規，並且將相關指標納入癌症診療品質認證的評鑑項目中。
基金會並不認為每位癌友都應該要生育，但應該要有被告知的權利；真正友善的醫療應該在讓病人延續生命的同時，也能保留未來人生多一些可能，我們期盼，癌友在癌症治療安全的前提下，有機會依據自身狀況與人生規劃，保留為人父母的可能性。
