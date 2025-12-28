健康你我他／額前瀏海遮皺紋 不靠醫美也很美

我在不惑之年出了⾞禍，傷到腦神經的第三對動感神經，左眼因此緊閉，急診出院時，醫囑回家後要冰敷，一周後回門診看診，醫師說我是傷到神經不需服藥，但回家後要持續熱敷，眼睛就會漸漸張開。

熱敷了將近一個月後，我的左眼由緊閉轉為張開成一直線，兩個多⽉後張開⼤約七⼋分，回診時醫師說恢復到這樣已差不多了，不必再熱敷，⼀切就順其⾃然。

左眼熱敷了兩三個⽉，再過了⼀年多後，有⼀次照鏡⼦發現左眉上⽅額頭出現了幾條皺紋，注重外表的我⾮常在意，後來經⽪膚科醫師介紹到醫美中⼼打⾁毒桿菌素。

醫美是⼀種奢侈品，10幾年前醫美中⼼在優待期間，打⼀針⾁毒桿菌素起碼四百元，但為了除皺，寧可省吃儉⽤也捨得花，來拯救外表，施打⾁毒桿菌素時，醫師說⼀針僅能維持半年效果，之後皺紋出現再回診。

半年後皺紋真的再現，我也盡量在優待期間回診，少花錢，但最令⼈不能接受的是，施打⾁毒桿菌素後，眉⽑變成了⼋字眉，還得⾃費重新打。

打了三年多的⾁毒桿菌素後，覺得這樣不是上策，後來想出⼀個⽅法，到美髮院剪頭髮時，請美髮師把我額頭的瀏海設計濃⼀點，即可掩蓋額頭上的皺紋，從此瀏海掩蓋了我的額頭紋。其實，動腦筋想⽅法來掩蓋瑕疵，何必瘦了荷包⼜傷⾝。

商品推薦