守護運動選手用藥安全 三大醫藥界正式啟動運動禁藥防制「黃金防線」

台灣愈來愈重視運動競賽，運動員用藥安全備受關注。中華運動禁藥防制基金會（CTADA）偕同醫師公會全聯會及藥師公會全聯會，正式宣布啟動「運醫藥運動禁藥防制的黃金防線」。中華運動禁藥防制基金會表示，這次跨領域合作重點是建構全新且完整的專業諮詢支援網絡，協助運動員在純淨、公平的賽事環境中無懼拚搏，並獲得最即時、最專業的用藥指導與權益守護。

隨著國際賽事標準日趨嚴格，選手面臨的用藥風險與壓力也隨之增加。CTADA強調，過去，運動員在面對傷病治療與用藥時，常因擔心誤踩運動禁藥紅線而求助無門，甚至影響治療及運動表現，此次主動號召醫、藥兩大公會加入，就是為了提供運動員及其輔助人員「零距離、無縫接軌」的專業服務，徹底消弭不確定性並保障其參賽權益。

CTADA指出，這不僅展現我國對遵循國際運動禁藥防制規範的堅定承諾，更彰顯對運動員人權與健康的高度重視。本次啟動的「黃金防線」聚焦於「諮詢、培訓、認證」三大核心面向，為選手提供更到位、更具效率的服務支持。

首先，諮詢方面，將專責諮詢服務平台升級，建構更完善的運動禁藥防制醫師及藥師諮詢服務系統，打造選手專屬用藥與治療諮詢相關平台。未來將建置運動禁藥防制相關的查詢系統，並優化雲端醫療資訊系統，確保資訊即時且準確。

其次，培訓方面正進行醫藥深化培訓計畫，針對全國醫師與藥師進行運動禁藥防制知識的深度教育訓練，全面擴大專業支援的覆蓋率。截至114年度，諮詢醫師研習課程累計達4250人次，諮詢藥師研習課程亦達546人次，大幅提升醫藥人員的運動禁藥防制專業能力。

最後，認證方面將建立諮詢專業認證與標準化，如建立嚴謹的認證機制，將公告認知筆試合格的認證諮詢醫師與藥師名單，確保服務品質。持續維護與修訂標準化教材電子書，使醫藥專業人員在提供諮詢服務時，有明確、科學且一致的依據。

未來，運動部與CTADA將與醫、藥兩大公會持續深化合作，致力於提升國家整體運動禁藥防制能量，讓每位在賽場上奮戰的台灣選手，都能心無後顧之憂的追求卓越，為國爭光。

