網路AI醫師散播醫學知識亂象頻傳 衛福部研議朝「誰做的」納管揭露
影音平台充斥許多健康訊息，但隨AI技術普及，竟偽造醫師說明「似是而非」的錯誤訊息。一名自稱「陳志明醫師」在Youtube頻道講述健康內容，其中一部影片稱北榮和台大醫院發現，糖尿病致病元兇可能非胰島素阻抗，而是腸道菌失衡。對此，衛福部長石崇良說，這位「陳志明醫師」是虛擬人物，該頻道假借醫師名義散播醫學知識，違反「醫師法」、「醫療法」相關規定。
石崇良指出，依「醫師法」第7之2條規定，「非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱。」違反者，依該法第28之2條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。此外，「醫療法」第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告。另，「醫療法」第84條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告。違反者，依第104條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
衛福部次長林靜儀表示，針對影音平台虛擬醫師問題，將採兩方面解決，首先針對虛擬醫師，依「醫師法」七之二條規定，沒有醫師執照確實不能稱為醫師，在Youtube頻道的「陳志明醫師」是虛擬的人，衛福部無法管理「虛擬人」問題，但可針對「誰做的」進行管理，將與法規會、數發部共同討論、解釋，如果是一般民眾、非醫師資格的人，能不能用虛擬醫師表達醫學相關言論。
隨著AI的進展，在美國確實有些醫師利用AI技術發表醫學言論，但都會在影片下方署名是哪一位合格的執業醫師所做，往後將與數發部、Youtube頻道討論，從技術面、法規面研議上是不是可以如此揭露，讓民眾觀看影片時更有保障。
林靜儀說，「虛擬醫師」製作者一定是活人，如果是位醫師，其應為影片言論負責，若製作者非醫師將進一步研議如何處理。至於，虛擬醫師所談論的內容，若是涉及錯誤訊息，或醫療廣告、販售藥品、宣稱藥品療效等，民眾可以直接向衛福部、地方衛生局檢舉。
