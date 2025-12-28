旅客搜出違禁品 長榮：外籍旅客帶紀念性質子彈
長榮航空一架紐約飛往台北航班因天氣因素轉降日本關西機場，有旅客被搜出攜帶違禁品。長榮航空今晚指出，是一名外籍旅客攜帶紀念性質子彈，會按照程序通報紐約機場相關單位。
前機長、網紅詹姆士（王天傑）爆料，長榮航空1架紐約飛往台北航班，因技術性轉降日本大阪關西機場，在當地執行安檢時，有旅客被檢查出攜帶槍枝。
長榮航空今天表示，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強需技降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。
長榮航空指出，安檢過程中，發現旅客有攜帶不符合規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班已於12月26日早上抵達桃園。
長榮航空晚間補充，在大阪關西機場安檢過程中，發現一外籍旅客疑似攜帶有2顆其所收藏的紀念性質子彈，此案除已由當地安檢單位與執法單位進行處理，長榮航空也會依程序將此案通報紐約甘迺迪機場相關單位。
