YouTube冒充名醫散播假訊息竟有2.3萬人訂閱 台大、北榮、醫學會最新回應

影音平台充斥許多健康訊息，但隨AI技術普及頻頻出現虛假影片，現在醫師也能偽造。一名自稱「陳志明醫師」在Youtube頻道講述健康內容，其中一部影片稱北榮和台大醫院發現，糖尿病致病元兇可能非胰島素阻抗，而是腸道菌失衡，並提及有患者接受台大革命性細菌療法，奇蹟康復。糖尿病衛教學會、北榮、台大醫院均出面否認。北榮指出，若影響院譽將視情節輕重採取法律行動。

此名號稱「陳志明醫師」影音頻道目前有2.3萬人訂閱，該影片中宣稱，台北榮總研究發現，糖尿病的元兇是腸道菌失衡，引發胰島素阻抗，更有患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後奇蹟康復。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，依第二型糖尿病致病機轉為肥胖基因有關，導致胰島素作用不良，也就是胰島素阻抗性增加，長久後引起胰島素分泌不足，導致糖尿病，這是傳統的觀念，目前最新的研究是與腸泌素分泌不足也有關係，但「腸道細菌」是沒有根據的。

歐弘毅指出，目前雖然知道糖尿病患的腸道菌叢會有改變，但這只是其中的一個小改變，不是糖尿病的主因，也沒有「腸道細菌」引發糖尿病的說法。雖然，有些糖尿病友藉由吃益生菌等嘗試調整腸內菌，以調控糖尿病，但目前沒有實證，這些都是輔助療法，且效應應是很低的，不會對此特別強調，也不會說這一定有效。

「如此影片多半是屬於境外的網站，連我之前也被冒名成立粉絲專頁。」歐弘毅說，假的粉絲專頁還會教導病人採糖尿病用藥搭配中藥，甚至有病人直接到問他，「你在網路上賣藥，我說沒有，從來沒賣藥」，覺得這樣不實的訊息會愈來愈多，但直接向臉書檢舉效果往往不佳，建議應有主管機關進行管制及處罰。

「台北榮總沒有這位『陳志明』醫師，這位『醫師』不僅冒名北榮，還有台大。」台北榮總副院長李偉強說，現在AI生成的影像幾乎是「以假亂真」，民眾一定要多加注意，且近期冒名的情形愈來愈多，甚至是台北榮總院長陳威明日前也被冒名販售來路不明的藥品。

李衛強說，「陳志明醫師」影音頻道至少看起來像是AI生成，也較為容易辨識，可是該頻道常更換不同的健康主題，標題又十分聳動，吸引很多民眾觀看，特別是老人家、退休族群等，此類民眾平時花很多時間停留在網路上，以往是追劇，現在是觀看健康訊息，而影片多是中文配音，又附上「釣魚式的標題」，片長約15至20分鐘，傳達似是而非的健康資訊。

「這些頻道往往冒充北榮、台大等大醫院的醫師，吸引民眾的興趣。」李偉強說，冒名的影片常談到糖尿病、心臟病、腸胃疾病等，民眾就會有相同的內容，在看診時詢問醫師，呼籲民眾一定要十分小心。如同院長陳威明被冒用時，只要有一則文稿、一張照片、一段聲音，就能百分之百仿冒一段影片，民眾又怎會知道是假的，「真的是防不慎防、十分危險」。

李偉強表示，這類影片觀賞人次常高達10萬人次以上，代表已有這麼多人看過，且許多人互相轉傳，一傳十、十傳百，這與早期20、30年前的「地下電台」賣藥已不相同，而是更加的進化、升級。因此，必須透過媒體的力量向大眾宣導，不要隨意相信不確定的訊息，也不要隨意轉傳，避免有無辜的人受害，千萬不要「愛之足以害之」。

過去，曾有人冒名在網路販售，台北榮總針對從精神病房出院的患者，贈與「台北榮總精神科出院留念」的馬克杯，經查為仿冒訊息，因此採取法律行動將相關訊息轉至檢調，隨後也找出網路IP位置加以開罰。因此，只要是影響院譽將視情節輕重，都會採取法律行動。

台大醫院表示，該院並無名為「陳志明」的醫師，相關訊息皆非本院所屬，請民眾務必提高警覺。該院已於官方Facebook專頁多次公告反詐騙提醒，呼籲民眾切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告或私下聯繫，以免受騙。提醒民眾如有就醫需求，請務必透過台大醫院官方網站、官方粉絲專頁或正式掛號系統等正規管道查詢與就醫，以保障自身權益與醫療安全。 台北榮總副院長李偉強說，現在AI生成的影像幾乎是「以假亂真」，民眾一定要多加注意，且近期冒名的情形愈來愈多，甚至是台北榮總院長陳威明日前也被冒名販售來路不明的藥品。本報資料照片 糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，第二型糖尿病致病機轉為肥胖基因有關，導致胰島素作用不良，也就是胰島素阻抗性增加有關，而目前最新的研究是與腸泌素分泌不足也有關係，但「腸道細菌失衡」是沒有根據的。本報資料照片

商品推薦