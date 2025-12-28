快訊

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世！法總統馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

才澄清烏龍死訊！「性感小野貓」碧姬芭杜驟逝 享耆壽91歲

聽新聞
0:00 / 0:00

元旦過後冷氣團南下全台轉冷 北部白天溫度1字頭

中央社／ 台北28日電
氣象署表示，大陸冷氣團1月2日南下、各地轉冷，預估台北全天氣溫僅攝氏13至15度。聯合報系資料照
氣象署表示，大陸冷氣團1月2日南下、各地轉冷，預估台北全天氣溫僅攝氏13至15度。聯合報系資料照

氣象署表示，明天各地氣溫略回升，但30日起氣溫逐日緩降，北部、東半部跨年夜為雲多偶有雨的天氣；大陸冷氣團明年1月2日南下、各地轉冷，預估台北全天氣溫僅攝氏13至15度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天偏東北東至東風，水氣偏多，基隆北海岸、東北部降雨時間較長，並有局部大雨，桃園以北、花蓮地區、竹苗山區為局部短暫雨。

林定宜表示，30日東北季風增強、31日至明年1月1日東北季風影響，新竹以北、東北部短暫雨；苗栗、花東地區為局部短暫雨，其他多雲到晴；明年1月2日大陸冷氣團南下、3日影響，雨區以迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，林定宜指出，明天各地早晚偏涼，苗栗以南日夜溫差大；低溫部分，北部、東北部約21至23度，其他地區24、25度；高溫北部為22至25度，中南部26至27度。

林定宜說，30日起氣溫逐日緩降，明年1月1日台北低溫約16度；明年1月2日大陸冷氣團南下、各地轉冷，3日大陸冷氣團影響、4日稍減弱。

預估明年1月2日至4日，北部全天氣溫不超過20度，台北低溫13度，桃竹苗約11、12度，南部低溫約14度，而3日台北市全天僅13至15度。他說，這波冷空氣不排除冷空氣還有再強的可能，需持續觀察。

林定宜提到，雖然冷空氣偏強，然而目前觀察水氣以東北風迎風面為主，高山是否會降雪，仍要視後續有沒有中高層的水氣移入，需再觀察。

至於跨年夜至新年第一道曙光的天氣，林定宜預估，由於受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、易有短暫雨，見到曙光的機會較低；其他地區大致上是多雲到晴為主，見到曙光的機會較高。

林定宜提醒，明天中南部、30日西半部地區有局部霧或低雲，影響能見度；明天、30日東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。

冷氣團 氣溫 低溫

延伸閱讀

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

今起冷氣團減弱 周四起另一波挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

相關新聞

合歡山積雪厚達30公分 竟有人騎馬上山追雪...警方出手了

受大陸冷氣團影響，合歡山昨天開始降雪，低溫持續積雪未融達30公分，吸引大批遊客上山追雪，今竟有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引...

AI假醫散布糖尿病偏方 事實查核中心揭真相

網路AI假醫師影片YT頻道「陳志明醫師」，散布糖尿病等不實訊息，事實查核中心指影片為AI生成，北榮或台大均查無此人。專家...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

旅客搜出違禁品 長榮：外籍旅客帶紀念性質子彈

長榮航空一架紐約飛往台北航班因天氣因素轉降日本關西機場，有旅客被搜出攜帶違禁品。長榮航空今晚指出，是一名外籍旅客攜帶紀念...

網路AI醫師散播醫學知識亂象頻傳 衛福部研議朝「誰做的」納管揭露

影音平台充斥許多健康訊息，但隨AI技術普及，竟偽造醫師說明「似是而非」的錯誤訊息。一名自稱「陳志明醫師」在Youtube...

元旦過後冷氣團南下全台轉冷 北部白天溫度1字頭

氣象署表示，明天各地氣溫略回升，但30日起氣溫逐日緩降，北部、東半部跨年夜為雲多偶有雨的天氣；大陸冷氣團明年1月2日南下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。