AI假醫散布糖尿病偏方 事實查核中心揭真相

網路AI假醫師影片YT頻道「陳志明醫師」，散布糖尿病等不實訊息，事實查核中心指影片為AI生成，北榮或台大均查無此人。專家亦闢謠，絕無糖尿病細菌療法，民眾別上當。

近期YouTube頻道出現「陳志明醫師」，釋出不少醫療相關影片，有2.31萬名訂閱者，最高流量有15萬觀看次數；影片宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引發胰島素阻抗，還說有患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後，奇蹟康復。對此，事實查核中心指影片不實。

事實查核中心表示，影片畫面是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生，是AI影片，仔細看聽診器的聽筒，就會發現與真實的聽診器有些許差異。

另外，細查影片及頻道均可發現，頻道帳號頭貼、封面和影片主講人，均稱是「陳志明」，但出現兩個長相截然不同的醫師。從上述跡象，都可判斷影片並不可信。

事實查核中心並指出，檢視榮總或台大醫院的官網，都沒有「陳志明」醫師，且影片宣稱的療效也不符事實。

台北榮民總醫院副院長李偉強今天向媒體說明，院方查證後確認並沒有這名醫師，對方製作數支影片，冒充北榮、台大等醫學中心醫師，以假亂真；提醒民眾務必提高警覺，這類影片標題聳動，特別容易吸引長輩注意。若遇到類似情形，院方將依法律途徑處理。

李偉強說，這些影片多為中文，甚至使用繁體中文，題目相當吸睛，不一定直接販售藥品，但會傳遞似是而非的醫療觀念，假冒大醫院醫師的身分，傳播力道極大，情況相當可怕；呼籲民眾多方查證、不要偏信，在未確認真實性前切勿轉傳，因即使出於好意，也可能讓親友因此受害。

糖尿病衛教學會理事長、成大醫院內分泌新陳代謝科主任歐弘毅表示，「細菌感染導致糖尿病」的說法無科學根據，雖然糖尿病患者的腸內菌相可能會發生改變，但將其視為致病主因並不正確；現行糖尿病治療並沒有細菌療法，沒有實證顯示改變腸內菌就能治療糖尿病。

歐弘毅說，第2型糖尿病是最常見的糖尿病類型，主要原因是身體對胰島素產生「阻抗」，細胞無法有效利用血糖，加上胰島素分泌不足，導致血糖升高，主要與肥胖基因有關，糖尿病治療的核心仍是血糖控制。

歐弘毅指出，在門診中，若糖尿病患者反映腸胃道功能不佳，醫師可能會建議嘗試補充益生菌，但這僅是輔助改善腸胃狀況，不能宣稱可用來治療糖尿病；這類不實的資訊問題極大，呼籲社群平台應從源頭加強管理，採取開罰等實質作為。

