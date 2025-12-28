快訊

民眾騎馬上武嶺遭警方開罰！太管處查是否違法 最重可處3千元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有遊客攜帶馬匹前往武嶺停車場活動，除警方已依違反道交條例舉發，太魯閣國家公園管理處將進一步確認是否涉及違反國家公園法，最重可處3000元罰鍰。圖／太管處提供
受大陸冷氣團影響，合歡山地區近日降下瑞雪，卻有遊客攜帶匹前往武嶺停車場活動，相關畫面在網路曝光後引發討論，警方已依違反道路交通管理處罰條例舉發，太魯閣國家公園管理處也將進一步確認是否涉及違反國家公園法，最重可處3000元罰鍰。

有民眾今天在社群平台分享照片，一名遊客在武嶺停車場騎馬，太管處合歡山管理站接獲通報後，立即會同保七總隊第九大隊合歡小隊前往現場巡查，釐清相關狀況。

太管處說明，騎馬上公路已違反道路交通管理處罰條例，相關違規事實由南投警方依法製單舉發處理。另依國家公園法及其禁止事項規定，國家公園範圍內禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區與特別景觀區（公路沿線除外），遊憩區與一般管制區則須使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施。

太管處指出，經初步查證，武嶺停車場屬於太魯閣國家公園遊憩區，民眾攜帶馬匹進入遊憩區本身並非全面禁止，但仍須符合相關管理及防護規定，包含是否違反停車場使用規範、是否妥善管控動物行為等，後續將與相關單位共同查明，若確認違反禁止事項，依法可處最高3000元罰鍰。

太管處也再次呼籲，園區內多處步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區皆禁止攜帶寵物進入，民眾如發現違規情形，經查證屬實將依法開罰，呼籲遊客遵守園區規定，維護自然環境與遊憩安全。

另外，近期高山地區因低溫與降雪，已發生多起山域意外事故，太管處提醒，雪季期間步道易結冰濕滑，登山活動風險大增，山友務必備妥冰斧、冰爪、岩盔等雪季裝備，以及保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、地圖與通訊設備，並熟悉裝備操作方式，審慎評估天候與自身狀況，避免因準備不足而發生危險。

太魯閣國家公園 停車場

