合歡山積雪厚達30公分 竟有人騎馬上山追雪...警方出手了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。圖／太管處提供
合歡山昨天開始降雪,積雪達30公分,大批遊客上山追雪,今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪,引發關注,警方將舉發開罰。圖/太管處提供

受大陸冷氣團影響，合歡山昨天開始降雪，低溫持續積雪未融達30公分，吸引大批遊客上山追雪，今竟有民眾攜帶匹到武嶺追雪，引發關注。警方表示，違反道交條例舉發開罰，並通報主管機關。太管處也將協同相關單位調查有無違法。

合歡山前天早上下起冰霰，前天凌晨4時許開始下雪，且因降雪持續，積雪深達30公分，合歡山成銀白世界，令雪迷為之瘋狂；但有民眾分享，在武嶺地區發現有人騎馬上山追雪，相關照片也被PO上網路，引發熱議，警方獲報後介入調查。

仁愛警分局表示，今上午發言有民眾在網路分享武嶺路段有人騎乘迷你馬，該分局雖未接獲因下雪騎馬或發生相關交通事故報案，但該行徑可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第84條規定將依法辦理，非處交通部分交由相關主管機關處置。

太魯閣國家公園管理處則表示，依「國家公園法」太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區。

初步調查，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但有無違反武嶺停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，後續將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項規定，一旦發現違規事項，將依法開罰，最高可處3000元罰鍰。

太管處再次呼籲，轄內步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物；另高山低溫環境致步道結冰濕滑，上山應著保暖防水衣物，甚至備妥雪季裝備，審慎評估身體狀況，若天候欠佳、身體不適等勿執意上山，以降低事故風險。

公路局則表示，為維護行車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺段於今天下午5時實施預警性封閉，車輛只出不進；台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓「雙向封閉」禁止通行，明晨再視路況公告再決定開放或線加掛雪鏈車輛通行。








太魯閣國家公園 武嶺

相關新聞

合歡山積雪厚達30公分 竟有人騎馬上山追雪...警方出手了

受大陸冷氣團影響，合歡山昨天開始降雪，低溫持續積雪未融達30公分，吸引大批遊客上山追雪，今竟有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引...

AI假醫散布糖尿病偏方 事實查核中心揭真相

網路AI假醫師影片YT頻道「陳志明醫師」，散布糖尿病等不實訊息，事實查核中心指影片為AI生成，北榮或台大均查無此人。專家...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

民眾騎馬上武嶺遭警方開罰！太管處查是否違法 最重可處3千元

受大陸冷氣團影響，合歡山地區近日降下瑞雪，卻有遊客攜帶馬匹前往武嶺停車場活動，相關畫面在網路曝光後引發討論，警方已依違反...

人工生殖增幅緩 專家：對象飽和、缺乏生育意願

根據國健署最新報告，112年5萬8557人次進行人工生殖，較前1年僅增81人次。實施人次增幅趨緩，專家研判是現行開放適用...

人工生殖女性年齡平均數 38.2歲創新高

據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。醫界人士說，年輕人生育意願低，因養育成本高，即使全面補助...

