賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司?專家曝原因嘆:竹科人遇地震就失眠

人工生殖增幅緩 專家：對象飽和、缺乏生育意願

中央社／ 台北28日電
根據國健署最新報告，112年5萬8557人次進行人工生殖，較前1年僅增81人次。圖／聯合報系資料照片

根據國健署最新報告，112年5萬8557人次進行人工生殖，較前1年僅增81人次。實施人次增幅趨緩，專家研判是現行開放適用對象趨於飽和，加上大環境缺乏生育意願雙重因素導致。

衛生福利部國民健康署日前公布民國112年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8557人次接受人工生殖，相較111年5萬8476人次，增加81人次；成功生下1萬1658名寶寶，分別為男嬰有6255人，女嬰有5403人，較110年及111年增加1884名及109名嬰兒誕生。

與111年5萬8476人次接受人工生殖、較110年增加8824人次相比，112年接受人工生殖人次僅比111年多了81人次。

開業生殖中心副院長吳成玄今天告訴中央社記者，增幅明顯趨緩，可能與現行人工生殖法所開放的適用對象已接近極限、趨於飽和有關。

吳成玄認為，在現行制度成效逐漸受限的情況下，現在正是社會理性討論放寬人工生殖適用對象的關鍵時機，如評估開放女同性伴侶、單身女性等族群，建立完善配套與醫療保障，讓更多具生育意願的人能在台灣安心接受治療、順利生產。

馬偕醫院不孕症科及生殖醫學中心主任林明輝推測，在整體大環境影響下，夫妻普遍缺乏生育意願，少子化問題持續惡化，連續3年新生兒人數僅13萬人左右，顯示出生人口並未出現回溫跡象，也使不孕症治療執行數隨之下降。

林明輝指出，現行不孕症補助所催生的族群，並非年輕人，而是以高齡者為主。根據他的門診觀察，40歲以上患者占比超過6成，但高齡人工生殖成功率本就不高，加上相關補助在第1次療程未成功後，第2次起補助金額會逐步遞減，進一步降低民眾持續接受治療的意願。

相關新聞

人工生殖女性年齡平均數 38.2歲創新高

據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。醫界人士說，年輕人生育意願低，因養育成本高，即使全面補助...

