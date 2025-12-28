快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

聽新聞
0:00 / 0:00

人工生殖女性年齡平均數 38.2歲創新高

中央社／ 台北28日電
據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。圖／聯合報系資料照片
據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。圖／聯合報系資料照片

據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。醫界人士說，年輕人生育意願低，因養育成本高，即使全面補助人工生殖，也難提高生育意願，應著重長期育兒支持。

衛生福利部國民健康署日前公布民國112年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8557人次接受人工生殖。87年接受人工生殖的已婚女性，年齡中位數及平均數分別為32歲及32.7歲；112年的年齡中位數為38歲，年齡平均數則攀升至38.2歲，再創新高。

報告顯示，112年受術已婚女性年齡介於35到39歲最多，共有2萬468人、占整體35%；其次為40至44歲有1萬9639人、占33.5%；第3是30至34歲共1萬1445人、占19.5%。受術已婚女性年齡與111年趨勢相比，35到39歲與30至34歲族群皆減少，40至44歲則不減反增。

開業生殖中心副院長吳成玄今天告訴中央社記者，他在門診也有類似發現，前來求子的族群中，超過三分之一是40歲以上的夫妻，且比例持續上升；隨著晚婚、晚育成為常態，即使較早結婚，許多人也因專注學業與事業而暫不生育，直到40歲左右才開始有生子需求。

吳成玄提醒，女性40歲以後，即便借助人工生殖技術，懷孕率仍偏低、流產率偏高，45歲以後的成功率甚至不到5%；建議30歲以上尚未遇到合適對象，但已有生育規劃的女性，可以考慮凍卵，提前保留未來生育機會。

另外，報告也顯示，超過50歲做試管嬰兒的女性有450人，比前1年多出95人。國健署多次呼籲，生育有時鐘，年齡會影響生育力及母嬰健康，即使借助人工生殖技術，成功率仍會隨年齡增加下降，女性應把握25至35歲、男性則為40歲前的黃金生育期。

馬偕醫院不孕症科及生殖醫學中心主任林明輝認為，政府應重新思考生育補助對年輕族群的吸引力，年輕人不願意生育，關鍵不在於是否能懷孕，而是生下孩子後所面臨的養育壓力；低薪環境下，雙薪家庭往往只能勉強打平，其中一人需要投入照顧孩子，收入立即減少，負擔大幅增加。

林明輝說，養育的經濟負擔才是年輕人對生育卻步的主因，即便未來全面補助人工生殖，也未必能有效提高年輕人的生育意願；真正影響生育決策的關鍵，在於後續的育兒與教養負擔，政策應更著重於養育孩子的長期支持與補助，才能真正改善少子女化問題。

根據報告顯示，人工生殖治療個案不孕的原因，以多種因素占比36.3%最高，卵巢因素34.2%為第2位，男性因素7.7%居第3；其中男性不孕原因，包含性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等。

生育補助 年齡 年輕人

延伸閱讀

陳亭妃拋台南發展7願景 林俊憲加碼照顧老人等3族群

誤以為成癮性低…年輕人違法用藥 安非他命通報超越海洛因

從不服老！這些星座越活越年輕…土象只有她上榜「外表凍齡」

人工生殖法鬆綁？ 民團憂偷渡代孕、剝削女性

相關新聞

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

長榮航空一架紐約飛往桃園的BR31航班，本月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，竟傳有2名台灣旅客被檢查出攜...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

AI假醫散布糖尿病偏方 事實查核中心揭真相

網路AI假醫師影片YT頻道「陳志明醫師」，散布糖尿病等不實訊息，事實查核中心指影片為AI生成，北榮或台大均查無此人。專家...

民眾騎馬上武嶺遭警方開罰！太管處查是否違法 最重可處3千元

受大陸冷氣團影響，合歡山地區近日降下瑞雪，卻有遊客攜帶馬匹前往武嶺停車場活動，相關畫面在網路曝光後引發討論，警方已依違反...

合歡山積雪厚達30公分 竟有人騎馬上山追雪...警方出手了

受大陸冷氣團影響，合歡山昨天開始降雪，低溫持續積雪未融達30公分，吸引大批遊客上山追雪，今竟有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。