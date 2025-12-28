快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

飲用水水質新增6項污染物納管 115年上路

中央社／ 台北28日電
飲用水水質將新增6項污染物納管。示意圖。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影
飲用水水質將新增6項污染物納管。示意圖。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影

環境部為強化飲用水水質檢測管理，經過會議討論，今年新增包含PFAS總和等6種新興污染物，明年上路；根據80處淨水場檢測結果，PFAS總和僅1處數值超標，已要求尋找替代水源

環境部今年滾動檢討「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，經專家諮詢會決議，將新增鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型、DEHP（一種塑化劑）及「20項全氟及多氟烷基物質（PFAS）總和」6種新興污染物，明年正式上路，以強化飲用水水質檢測管理。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，以20項PFAS總和為例，今年發布後已針對全國80處淨水場進行檢測，其中僅有1處抽取淺層地下水的數值略高，已要求停止使用此口井並尋找替代水源。

王嶽斌說明，雖然目前僅為指引值，但這是一種「提前納管」與「準標準」的作法，雖然無法律強制罰則，但會要求水公司加強管理，釐清污染來源，提升淨水處理或尋找替代水源。

王嶽斌提到，環境部會以「先監測評估、後強制管制」的漸進式方式，確保飲用水安全，並協助水公司調整應對策略。

環境部近年來就飲用水水質陸續納管新興污染物，去年11月納入PFAS項目限值，在亞洲率先制定管制；今年9月新增上述6項污染物，並於明年正式施行。

環境部強調，將視國際趨勢及檢測結果，滾動更新關注項目及指引值；環境部國家環境研究院也將完備檢測方法及量能，規劃總有機氟篩測技術，以接軌國際管理，推升飲用水管理前瞻作為，確保飲用水安全。

環境部 水質 水源

延伸閱讀

日月潭水力發電排砂減淤積 台電：水質符合標準

基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽 水質合格今晚恢復抽水

【即時短評】基隆河取水汙染頻傳飲用水安全危機 實際行動在哪裡？

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

相關新聞

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

長榮航空一架紐約飛往桃園的BR31航班，本月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，竟傳有2名台灣旅客被檢查出攜...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

飲用水水質新增6項污染物納管 115年上路

環境部為強化飲用水水質檢測管理，經過會議討論，今年新增包含PFAS總和等6種新興污染物，明年上路；根據80處淨水場檢測結...

人類捐贈器官短缺 異種移植可拯救病患

豬腎臟移植已有成功案例！全球捐贈器官嚴重短缺，目前已針對活體病患進行豬腎臟移植測試，並期望未來能擴展到心臟等其他部位，讓病患獲得更大的生存機會。專家認為，透過精密的基因編輯技術，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。

卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

「我們會協助北農改善冷鏈，還有蔬果拍賣系統電子化！」行政院長卓榮泰28日視察台北市第一果菜批發市場，台北市副市長李四川與綠委吳沛憶當場請命，盼卓榮泰核定市場改建的冷鏈11.2億與網路拍賣系統2.4億元預算。農業部長陳駿季則表示，今年經費還有剩餘，可補助北農相關預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。