強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

聯合新聞網／ 綜合報導
今年1月SpaceX「星艦」升空後不久在加勒比海上空解體爆炸，可見火箭碎片劃過天空。（路透資料照片）
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

就在地震發生前數小時，Threads上陸續湧現民眾拍攝的奇特畫面。有網友指出，晚間7點多在嘉義上空看見不明亮點高速移動，軌跡與一般飛機不同；另有民眾調閱永安漁港的即時影像發現，深夜10點多起，海天交界處陸續出現持續性的發光現象，甚至形容宛如「移動的火燒海」。由於時間點緊鄰強震，引發大批網友關注熱議。

針對這道謎樣光芒，資深天文迷與網友經分析後，初步排除漁船燈火、月落或無人機的可能性，推測最合理的解釋應是人造衛星重返大氣層摩擦燃燒所致。更有眼尖網友翻出美國太空探索科技公司（SpaceX）日前的公告，指出旗下的「星鏈（Starlink）」第35956號衛星近期因推進系統異常，導致衛星失控翻滾，預計會在數周內墜入大氣層燒毀，其時間點與民眾目擊的現象高度吻合。

此外，近期的太陽活動也被視為這起事件的潛在背景因素。資料顯示，太陽活動周期正邁向極大期，近期頻繁出現的中度磁暴會增加高層大氣阻力，導致像星鏈這類的低軌道衛星運行軌道衰減加速，進而提高提前解體重返大氣層的機率。雖然強震前的異象容易引發恐慌與聯想，但這次的「天有異象」極可能只是馬斯克的衛星群在生命盡頭留下的最後火花，與地殼變動並無直接關聯。

SpaceX 美國 衛星 地震 1227宜蘭地震 衛星通訊 馬斯克

