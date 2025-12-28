打完「瘦瘦針」後尿道口癢 中醫師揭三大防護脫離癢感

近年來，許多民眾利用「瘦瘦針」控糖、控制食慾在臨床上相當熱門，不僅糖尿病患者使用率高，也有不少民眾在醫師評估後，藉此輔助體重控制。翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，近期門診中確實觀察到部分患者在使用瘦瘦針後，反映出尿道口搔癢、卡卡不適感。從中醫觀點來看，尿道口癢多與「濕熱下注」有關，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，建議三大防護措施脫離癢感。

周宗翰說，這類不適患者並非個案，多數患者第一時間擔心是否出現泌尿道或私密處感染，但實際上，並非所有尿道口癢都是感染所致。

從西醫機轉來看，瘦瘦針在控糖與抑制食慾的過程中，會影響血糖與代謝狀態，臨床上觀察到的現象，與糖尿病患者服用排糖藥後出現的私密處不適相當類似。

周宗翰說，排糖藥將多餘血糖經由尿液排出，使尿液中糖分濃度升高。當高糖尿液反覆刺激尿道口與私密處皮膚，容易造成尿道口搔癢、刺痛、皮膚敏感，若合併輕微漏尿或私密處潮濕，更可能引發破皮或濕疹。

周宗翰強調，這種情況不一定是感染，而是尿糖刺激所致，過度使用抗生素或抗黴菌藥物反而可能造成反效果。若出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，仍需就醫檢查以排除感染。

從中醫觀點來看，尿道口癢多與「濕熱下注」有關。濕代表黏滯、潮濕，熱則代表灼熱與發炎，當代謝失衡、濕熱偏盛時，下半身與泌尿系統便容易出現不適。常見體質表現包括口乾愛喝冰飲、下半身悶熱、排便黏滯、私密處反覆敏感等。

中醫調理會以清熱、利濕、護膚、穩定代謝為方向，並搭配生活調整。周宗翰建議，第ㄧ、多喝水以稀釋尿液，第二、保持私密處乾爽，第三、避免甜食、油炸、冰品與含糖飲料。若皮膚已有破損或濕疹，建議諮詢中醫科、皮膚科或婦產科進行整合治療。

周宗翰提醒，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，而是身體代謝與體質需要同步調整。透過正確的調理，多數患者都能改善不適，兼顧治療效果與生活品質。

商品推薦