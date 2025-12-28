國家公園署：雪季登山風險高 應防失溫並攜備用電源

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

2025-12-28 15:31