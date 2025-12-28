國家公園署：雪季登山風險高 應防失溫並攜備用電源

快訊

中央社／ 台北28日電

國家公園署今天提醒，雪季登山具高度風險，在低溫下，手機電池續航力易大幅下降，應帶備用電源避免失聯；且攀登高山應認知冰雪岩混合地形、攜帶避免失溫的裝備等，民眾務必審慎評估天候與自身能力，萬全準備才能平安下山。

國家公園署今天透過新聞稿表示，近日高山地區氣溫驟降伴隨降雪，有部分民眾進入山區未攜帶足夠裝備，無法因應山區氣候驟變而失溫，嚴重危及生命安全。

國家公園署說，依據中央氣象署天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動進入高風險雪季模式，民眾若有登山計畫，務必備齊完整雪季裝備，包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。

國家公園署表示，高山部分路段通訊不良，登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態；也應認知冰雪岩混合地形、「雪地三寶」（冰爪、冰斧、岩盔）的操作等。

國家公園署強調，登山安全沒有僥倖，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

國家公園 低溫 行程

相關新聞

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

長榮航空一架紐約飛往桃園的BR31航班，本月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，竟傳有2名台灣旅客被檢查出攜...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

飲用水水質新增6項污染物納管 115年上路

環境部為強化飲用水水質檢測管理，經過會議討論，今年新增包含PFAS總和等6種新興污染物，明年上路；根據80處淨水場檢測結...

人類捐贈器官短缺 異種移植可拯救病患

豬腎臟移植已有成功案例！全球捐贈器官嚴重短缺，目前已針對活體病患進行豬腎臟移植測試，並期望未來能擴展到心臟等其他部位，讓病患獲得更大的生存機會。專家認為，透過精密的基因編輯技術，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。

卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

「我們會協助北農改善冷鏈，還有蔬果拍賣系統電子化！」行政院長卓榮泰28日視察台北市第一果菜批發市場，台北市副市長李四川與綠委吳沛憶當場請命，盼卓榮泰核定市場改建的冷鏈11.2億與網路拍賣系統2.4億元預算。農業部長陳駿季則表示，今年經費還有剩餘，可補助北農相關預算。

