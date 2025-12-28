卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

「我們會協助北農改善冷鏈，還有蔬果拍賣系統電子化！」行政院長卓榮泰28日視察台北市第一果菜批發市場，台北市副市長李四川與綠委吳沛憶當場請命，盼卓榮泰核定市場改建的冷鏈11.2億與網路拍賣系統2.4億元預算。農業部長陳駿季則表示，今年經費還有剩餘，可補助北農相關預算。

蔬果拍賣要電子化

行政院長卓榮泰28日訪視台北市第一果菜批發市場，隨行的還有行政院秘書長張惇涵、台北市副市長李四川、農業部長陳駿季、漁業署長王茂城、農糧署長姚士源，還有北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘等官員，還有民進黨立委吳沛憶、議員劉耀仁、洪婉臻，國民黨議員郭昭巖等當地民代出席。

李四川首先表示，北農改建第一期將於明年5月完工，希望8月可以順利搬的新市場，若順利就可以進行第二期工程，但目前冷鏈與拍賣系統尚未獲得中央核定，希望卓榮泰可以儘速核定補助，台北市就可以配合將冷鏈等工程發包。民進黨立委吳沛憶也說，過去都是拍賣員手動處理相關業務，盼儘速電子化，讓拍賣作業更方便。

年底前核定支應預算

「確保農漁民產品從產地到消費者手上，都要維持優良品質！」卓榮泰表示，行政院已經核定「建構冷鏈物流與品質確保示範體系」第二期58億元的計畫，希望持續協助果菜市場建立冷藏設備，低溫卸貨的拍賣區，盼藉此提高冷鏈交易量，增加蔬果的銷售壽命，同時目前減碳的折疊包裝已累積419萬次使用量，感謝業者配合政府減碳努力。

對於李四川與吳沛憶的請託，卓榮泰詢問陳駿季今年是否還有足夠預算可支應？陳駿季回應說，今年還有剩餘預算，年底之前核定的話，可配合果菜市場後續改建的進度。卓榮泰便笑說：「那我等你。」他並對李四川喊話，盼地方政府能協助說服在野黨立委，儘速審議115年的總預算。

