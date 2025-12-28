快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰28日視察台北第一果菜市場，承諾補助市場改建的冷鏈與拍賣系統約13億的預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院長卓榮泰28日視察台北第一果菜市場，承諾補助市場改建的冷鏈與拍賣系統約13億的預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我們會協助北農改善冷鏈，還有蔬果拍賣系統電子化！」行政院卓榮泰28日視察台北市第一果菜批發市場，台北市副市長李四川與綠委吳沛憶當場請命，盼卓榮泰核定市場改建的冷鏈11.2億與網路拍賣系統2.4億元預算。農業部長陳駿季則表示，今年經費還有剩餘，可補助北農相關預算。

蔬果拍賣要電子化

行政院長卓榮泰28日訪視台北市第一果菜批發市場，隨行的還有行政院秘書長張惇涵、台北市副市長李四川、農業部長陳駿季、漁業署長王茂城、農糧署長姚士源，還有北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘等官員，還有民進黨立委吳沛憶、議員劉耀仁、洪婉臻，國民黨議員郭昭巖等當地民代出席。

李四川首先表示，北農改建第一期將於明年5月完工，希望8月可以順利搬的新市場，若順利就可以進行第二期工程，但目前冷鏈與拍賣系統尚未獲得中央核定，希望卓榮泰可以儘速核定補助，台北市就可以配合將冷鏈等工程發包。民進黨立委吳沛憶也說，過去都是拍賣員手動處理相關業務，盼儘速電子化，讓拍賣作業更方便。

年底前核定支應預算

「確保農漁民產品從產地到消費者手上，都要維持優良品質！」卓榮泰表示，行政院已經核定「建構冷鏈物流與品質確保示範體系」第二期58億元的計畫，希望持續協助果菜市場建立冷藏設備，低溫卸貨的拍賣區，盼藉此提高冷鏈交易量，增加蔬果的銷售壽命，同時目前減碳的折疊包裝已累積419萬次使用量，感謝業者配合政府減碳努力。

對於李四川與吳沛憶的請託，卓榮泰詢問陳駿季今年是否還有足夠預算可支應？陳駿季回應說，今年還有剩餘預算，年底之前核定的話，可配合果菜市場後續改建的進度。卓榮泰便笑說：「那我等你。」他並對李四川喊話，盼地方政府能協助說服在野黨立委，儘速審議115年的總預算。

【更多精采內容，詳見

行政院 卓榮泰 李四川

延伸閱讀

卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

【重磅快評】卓榮泰私設憲法小法庭 大法官別忙了

老農津貼調到多少？陳駿季：政院版1萬2000元以內

相關新聞

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

長榮航空一架紐約飛往桃園的BR31航班，本月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，竟傳有2名台灣旅客被檢查出攜...

強震前夕「燃燒火球」飛越天際 內行曝真相：疑似與美國SpaceX有關

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，但在地牛翻身前，嘉義、台南地區卻有不少民眾目擊空中出現疑似火花或移動發光體，相關影像在網路上瘋傳，一度引發外星人造訪或大地震前兆的揣測。不過，隨著各方資料彙整，這很可能只是一場與太空科技有關的美麗誤會。

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

飲用水水質新增6項污染物納管 115年上路

環境部為強化飲用水水質檢測管理，經過會議討論，今年新增包含PFAS總和等6種新興污染物，明年上路；根據80處淨水場檢測結...

人類捐贈器官短缺 異種移植可拯救病患

豬腎臟移植已有成功案例！全球捐贈器官嚴重短缺，目前已針對活體病患進行豬腎臟移植測試，並期望未來能擴展到心臟等其他部位，讓病患獲得更大的生存機會。專家認為，透過精密的基因編輯技術，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。

卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

「我們會協助北農改善冷鏈，還有蔬果拍賣系統電子化！」行政院長卓榮泰28日視察台北市第一果菜批發市場，台北市副市長李四川與綠委吳沛憶當場請命，盼卓榮泰核定市場改建的冷鏈11.2億與網路拍賣系統2.4億元預算。農業部長陳駿季則表示，今年經費還有剩餘，可補助北農相關預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。