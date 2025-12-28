人類捐贈器官短缺 異種移植可拯救病患

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
異種移植增加生存機會，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。（Photo by National Cancer Institute on Unsplash under C.C License）
豬腎臟移植已有成功案例！全球捐贈器官嚴重短缺，目前已針對活體病患進行豬腎臟移植測試，並期望未來能擴展到心臟等其他部位，讓病患獲得更大的生存機會。專家認為，透過精密的基因編輯技術，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。

首例豬腎移植手術

衛報》報導，紐約大學朗格尼醫學中心近期完成首例豬腎移植手術，並預計將於明年針對6名患者進行豬器官移植，並透過基因編輯降低人體排斥反應。醫學中心移植研究所主任蒙哥馬利表示，豬腎移植未來可能會比人類捐贈的腎臟更相符。

2021年，蒙哥馬利進行世界上首例豬腎移植的基因編輯手術，儘管腎臟接受者是一名腦死患者，但其體內器官並沒有立即產生排斥反應，為異種移植在活人身上建立重要的里程碑。

據報導，豬腎移植旨在解決人體器官短缺的問題。英國國家醫療服務機構指出，英國過去10年內有超過12000人在接受新器官移植之前死亡，或是從移植等待名單中被移除，顯示出人類器官捐贈仍十分有限。

異種移植新希望

NDTV》報導，基因編輯技術為異種移植帶來新希望，如果美國食品藥物管理局 (FDA) 成功批准，這項試驗將擴大規模進行44例移植手術，包括不符合人類腎臟移植條件或不太可能及時獲得腎臟移植的患者。

蒙哥馬利指出，除非親身經歷過等待器官移植的痛苦，否則無法真正理解獲得移植機會的可能性是多麼渺茫，由於人類器官永遠無法滿足需求，因此迫切需要新的解決方案。

