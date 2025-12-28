人類捐贈器官短缺 異種移植可拯救病患
豬腎臟移植已有成功案例！全球捐贈器官嚴重短缺，目前已針對活體病患進行豬腎臟移植測試，並期望未來能擴展到心臟等其他部位，讓病患獲得更大的生存機會。專家認為，透過精密的基因編輯技術，未來動物器官可能比人類捐贈的器官更加穩定且不易產生排斥反應。
首例豬腎移植手術
《衛報》報導，紐約大學朗格尼醫學中心近期完成首例豬腎移植手術，並預計將於明年針對6名患者進行豬器官移植，並透過基因編輯降低人體排斥反應。醫學中心移植研究所主任蒙哥馬利表示，豬腎移植未來可能會比人類捐贈的腎臟更相符。
2021年，蒙哥馬利進行世界上首例豬腎移植的基因編輯手術，儘管腎臟接受者是一名腦死患者，但其體內器官並沒有立即產生排斥反應，為異種移植在活人身上建立重要的里程碑。
據報導，豬腎移植旨在解決人體器官短缺的問題。英國國家醫療服務機構指出，英國過去10年內有超過12000人在接受新器官移植之前死亡，或是從移植等待名單中被移除，顯示出人類器官捐贈仍十分有限。
異種移植新希望
《NDTV》報導，基因編輯技術為異種移植帶來新希望，如果美國食品藥物管理局 (FDA) 成功批准，這項試驗將擴大規模進行44例移植手術，包括不符合人類腎臟移植條件或不太可能及時獲得腎臟移植的患者。
蒙哥馬利指出，除非親身經歷過等待器官移植的痛苦，否則無法真正理解獲得移植機會的可能性是多麼渺茫，由於人類器官永遠無法滿足需求，因此迫切需要新的解決方案。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言