2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中
長榮航空一架紐約飛往桃園的BR31航班，本月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，竟傳有2名台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。長榮航空表示，安檢過程中發現旅客攜帶不符合規範的物品，已交由當地安檢與執法單位依程序處理。
前長榮航空機師「瘋狂機長詹姆士」於社群平台指出，長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班在大阪接受安檢時，疑似有2名台灣旅客遭查出攜帶槍枝。
對此，長榮航空說明，BR31航班於25日自紐約飛往桃園，因航程中遇頂風過強，需技術性轉降大阪關西機場加油，並依照當地機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並進行轉機安檢程序。
長榮航空指出，安檢期間確實發現旅客攜帶不符規範物品，後續已由安檢單位與執法單位接手處理；至於旅客身分與涉入情形，將以主管機關公布為準。該航班完成相關程序後，已於12月26日上午抵達桃園機場。
