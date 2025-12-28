快訊

國家公園珊瑚恐將遭棘冠海星大爆發啃食殆盡 監院要內政部檢討

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
棘冠海星於東沙外環礁西南側海域密集聚集，啃食珊瑚群體，過去就有不少研究團隊、民間團體關注該議題。圖／鄭明修研究員團隊提供
棘冠海星於東沙外環礁西南側海域密集聚集，啃食珊瑚群體，過去就有不少研究團隊、民間團體關注該議題。圖／鄭明修研究員團隊提供

東沙環礁國家公園棘冠海星大爆發，造成石珊瑚嚴重破壞，監察委員田秋堇調查發現，過去2次通報，內政部國家公園署海洋國家公園管理處都未積極應處，導致災情迄今難以遏止，國家公園珊瑚恐因此遭啃食殆盡；監察院除請行政院統籌處理外，也要內政部檢討改進。

東沙環礁國家公園是我國海域唯一發育完整的珊瑚環礁；然去年因棘冠海星大爆發，至今仍難以清除，不斷對該地珊瑚礁造成嚴重危害。

田秋堇立案調查發現，棘冠海星2年即成熟，3年可繁殖，繁殖季最多可產6000萬粒卵、甚至上億顆；成年的棘冠海星以石珊瑚為食，1年內可啃食約10平方公尺活珊瑚，對活珊瑚造成極大威脅。

監院調查發現，108年5月、112年分別有研究團隊於東沙環礁南部外礁發現棘冠海星，並做通報；2次通報，海管處都表示無異狀，然113年即發現棘冠海星大爆發。

據海管處調查，113年棘冠海星大爆發，面積約60公頃，估計約有7萬4000隻；去年雖清除約1萬4000隻，但今年又在外環礁正南處新發現棘冠海星約1萬5000隻。目前仍有約3萬餘隻，然對石珊瑚已造成嚴重破壞，且災情迄今難以遏止。

調查報告指出，東沙清除棘冠海星工作已進行2年，因季節及軍事管制區因素，難以下海及登島，棘冠海星於無法除棘期間仍不斷啃食珊瑚，不斷繁殖，致清除工作趕不上棘冠海星擴散速度。此外，海管處所轄船隻太小，難以在風浪較大處工作，船隻、住宿及潛水裝備等量也不足。

調查報告表示，若未能妥善處理棘冠海星生態浩劫，國家公園珊瑚恐將遭啃食殆盡，行政院應統籌事權，跨部會解決登島人員身分審查期過長問題，並充實第一線執行人員必要資源，加速執行清除工作，維護東沙國家公園的珍貴生態。

調查報告還說，由國外案例可知，警戒值訂定與及早清除至關重要，內政部及海委會應偕同各研究機構及學術團體共同合作，對棘冠海星長期研究，尋求清除及防治最佳策略，並檢討東沙棘冠海星爆發前之監測、預防作為，以提高主管機關處理棘冠海星危害的能力。

監察院。圖／本報系資料照片
監察院。圖／本報系資料照片

珊瑚礁 國家公園 東沙

