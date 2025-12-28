醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。本報資料照片
國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推向洗腎室的關鍵。根據衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，醬料含鈉量普遍偏高，每15毫升醬油中就含有近1000毫克的鈉，僅2湯匙就可能超標。

腎臟科醫師洪永祥指出，醬料是極度傷害腎臟的「化學武器」，長期過量攝入鈉離子，會導致腎內動脈壓升高，直接損傷腎小球的過濾屏障。而病友的腎臟功能已經受損，腎臟就像已經出現裂痕的濾水器，而「鈉」則是高壓水槍。每多吃一匙高鈉醬料，宛如用高壓水槍對著裂痕狂噴，傷害愈來愈大。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，一名65歲男性，高血壓慢性腎衰竭第三期，雖然不菸不酒，但吃飯很喜歡加「超級辣豆瓣醬」。早餐稀飯、午餐乾麵、晚餐燙青菜還會淋上好幾匙，結果肌酸酐從2.1飆到3.5，血磷高達7.8，血壓長期維持在180mmHg以上。

個案以為不加鹽、吃豆瓣醬沒關係，就診時下肢浮腫像麵龜一樣，用手指一壓，凹陷一個坑久久彈不起來，後來嚴格禁食醬料，3個月再抽血驗尿，腎功能大幅改善。洪永祥表示，許多醬料為了調味，加入了驚人的糖分，例如番茄醬、甜辣醬，隱藏的高果糖會誘發尿酸升高，進一步導致腎間質纖維化。

另外，豆類、肉類等天然食物中的磷是有機磷，人體吸收率約40%到60%。但是，加工醬料中添加的「磷酸鹽類防腐劑」是無機磷，人體吸收率接近100%，意指吃進去多少磷，腎臟就要處理多少磷。對於排磷功能受損的腎友，會迅速引發「高磷血症」，導致血管鈣化，失去彈性、變硬變窄。

洪永祥分析5大傷腎醬料排行榜，日常盡量少食用，可利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料，鈉含量微乎其微，但香氣爆表。九層塔、香菜、迷迭香能提供嗅覺層次，減少對鹹味的依賴。

第1名：辣豆瓣醬

每百公克鈉含量驚人的7000mg、無機磷含量約500mg以上，相當於17.5公克的食鹽。豆瓣醬伴隨著重鹹、重油、重辣，會刺激腸胃負擔，進而影響整體代謝。

第2名：醬油膏

每百公克鈉含量約4000至5000mg，醬油膏要做出「勾芡」的濃稠感，要加入大量的修飾澱粉、焦糖色素以及更多的鹽分來提味，沾一點醬油膏可能就含有300毫克的鈉。

第3名：番茄醬

每百公克糖含量高達25至30g，鈉含量約1100mg，鉀含量約450mg。市售番茄醬的內容物，番茄其實不多，更多的是砂糖、食鹽與高果糖漿。每100克近1/3是糖。

第4名：沙茶醬

每百公克鈉含量約800mg，磷含量約200至300mg，鉀含量約400mg。沙茶醬的成分有扁魚乾、蝦皮、花生、乾蔥、香油，乾燥的海產類，磷與鉀的濃度極高。

第5名：美乃滋

每百公克脂肪含量70至80g，熱量600至700大卡。醬料並不是直接鹹死腎，而是「油死」。每100公克就有近80克的油，會導致血脂飆高、血管硬化，造成腎動脈狹窄。

