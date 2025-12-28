快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶 裝電眼防亂倒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局清潔隊收運家戶垃圾、廚餘。記者趙容萱／攝影
台中市環保局清潔隊收運家戶垃圾、廚餘。記者趙容萱／攝影

台中市每天產生約280噸熟廚餘，明年起禁家戶、社區養豬，引爆「廚餘之亂」，有社區抱怨，因廚餘回收費用大漲，導致社區只能限時限量清倒，甚至撤掉廚餘桶，但引發居民亂倒遭「退貨」惹民怨。環保局說，台中682個社區大樓經協調收運轉型，已有290社區由原本的一般垃圾清運業者承攬廚餘併同清運，也建議民眾廚餘瀝乾後打包丟隨一般垃圾清運。

有市民投訴，該社區是200多戶大社區，社區舊有的廚餘回收是由彰化的豬農載運，因應明年新制，社區只好另行再找清運業者來載，結果費用漲了逾4倍，社區只好把回收量縮為原先1/4，限定時間收，並請住戶配合瀝乾水分，結果試行期間還是有住戶打包未瀝乾水分的廚餘亂丟，冷藏空間滿出來，整個回收室臭氣薰天，社區只好祭出24小時監視器監控。

也有市民投訴，該社區是100多戶社區，因應新制，社區撤掉廚餘回收桶，改要求住戶瀝乾水分當一般垃圾丟，但還是有住戶就直接把打包未瀝乾水分的廚餘直接丟進垃圾子車中，結果被清運業者「退貨」，搞得社區一個頭二個大。

環保局統計，目前台中有36家養豬場載運廚餘，其中32家已申請在明年恢復事業廚餘養豬；共計682個社區大樓反映廚餘收運問題，經清潔隊逐一說明與輔導，其中290個社區經協調後，由原本的一般垃圾清運業者承攬廚餘併同清運，其餘社區正持續媒合合適清運業者，或在合理費用範圍內進行價格協商。

環保局舉例，南屯區永春東路的新宿社區共143戶，原本廚餘委由養豬場清運，每月費用1500元，因應新政策，經清潔隊到場輔導與詳細說明，順利改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月僅增加1000元費用。

環保局說，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，原清除業者若有費用不合理調漲可洽其他合格清除業者承接，環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，合格業者名單可至以下資訊系統查詢：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/

養豬戶收運台中市社區家戶廚餘。圖／本報資料照片
養豬戶收運台中市社區家戶廚餘。圖／本報資料照片

廚餘 養豬場 環保局

延伸閱讀

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

花蓮暫置千桶廚餘 拚月底清除

相關新聞

國家公園珊瑚恐將遭棘冠海星大爆發啃食殆盡 監院要內政部檢討

東沙環礁國家公園棘冠海星大爆發，造成石珊瑚嚴重破壞，監察委員田秋堇調查發現，過去2次通報，內政部國家公園署海洋國家公園管...

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶 裝電眼防亂倒

台中市每天產生約280噸熟廚餘，明年起禁家戶、社區養豬，引爆「廚餘之亂」，有社區抱怨，因廚餘回收費用大漲，導致社區只能限...

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

快點去加油 台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛...

瘦瘦丸升級版問世！能否取代瘦瘦針 醫師這樣看

2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠（瘦瘦丸）上市與仿製藥解禁潮，印度、中國大陸等新興市場將擴大供應，普及性有望提升。不少人好奇，未來是否能靠瘦瘦丸取代打針達到相同效果。對此，新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書發文指出，口服與針劑在適應症、效果與成本上仍存在差異，短期內恐怕難以完全互相取代。

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

今天大陸冷氣團減弱，但未來一周仍受2波冷空氣影響。中央氣象署預報員林定宜上午指出，今、明天桃園以北及東北部降雨機率高。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。