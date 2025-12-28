台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶 裝電眼防亂倒

台中市每天產生約280噸熟廚餘，明年起禁家戶、社區養豬，引爆「廚餘之亂」，有社區抱怨，因廚餘回收費用大漲，導致社區只能限時限量清倒，甚至撤掉廚餘桶，但引發居民亂倒遭「退貨」惹民怨。環保局說，台中682個社區大樓經協調收運轉型，已有290社區由原本的一般垃圾清運業者承攬廚餘併同清運，也建議民眾廚餘瀝乾後打包丟隨一般垃圾清運。

有市民投訴，該社區是200多戶大社區，社區舊有的廚餘回收是由彰化的豬農載運，因應明年新制，社區只好另行再找清運業者來載，結果費用漲了逾4倍，社區只好把回收量縮為原先1/4，限定時間收，並請住戶配合瀝乾水分，結果試行期間還是有住戶打包未瀝乾水分的廚餘亂丟，冷藏空間滿出來，整個回收室臭氣薰天，社區只好祭出24小時監視器監控。

也有市民投訴，該社區是100多戶社區，因應新制，社區撤掉廚餘回收桶，改要求住戶瀝乾水分當一般垃圾丟，但還是有住戶就直接把打包未瀝乾水分的廚餘直接丟進垃圾子車中，結果被清運業者「退貨」，搞得社區一個頭二個大。

環保局統計，目前台中有36家養豬場載運廚餘，其中32家已申請在明年恢復事業廚餘養豬；共計682個社區大樓反映廚餘收運問題，經清潔隊逐一說明與輔導，其中290個社區經協調後，由原本的一般垃圾清運業者承攬廚餘併同清運，其餘社區正持續媒合合適清運業者，或在合理費用範圍內進行價格協商。

環保局舉例，南屯區永春東路的新宿社區共143戶，原本廚餘委由養豬場清運，每月費用1500元，因應新政策，經清潔隊到場輔導與詳細說明，順利改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月僅增加1000元費用。

環保局說，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，原清除業者若有費用不合理調漲可洽其他合格清除業者承接，環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，合格業者名單可至以下資訊系統查詢：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/ 養豬戶收運台中市社區家戶廚餘。圖／本報資料照片

