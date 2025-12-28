快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

聽新聞
0:00 / 0:00

快點去加油 台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
快點去加油！台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元。圖／本報資料照片
快點去加油！台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

台灣中油表示，本周受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

油價 中油 調漲

延伸閱讀

加油要快！油價連兩周調降後 下周汽柴油每公升均調漲0.4元

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

油價連兩降！中油宣布明日起汽、柴油價格各調降0.4元

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

相關新聞

國家公園珊瑚恐將遭棘冠海星大爆發啃食殆盡 監院要內政部檢討

東沙環礁國家公園棘冠海星大爆發，造成石珊瑚嚴重破壞，監察委員田秋堇調查發現，過去2次通報，內政部國家公園署海洋國家公園管...

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶 裝電眼防亂倒

台中市每天產生約280噸熟廚餘，明年起禁家戶、社區養豬，引爆「廚餘之亂」，有社區抱怨，因廚餘回收費用大漲，導致社區只能限...

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

國人喜愛醬料，日常三餐幾乎都離不開，沾一口將食物帶出另一層次口感。醫師提醒，對於慢性腎衰竭的病友來說，這些醬料是把病情推...

快點去加油 台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛...

瘦瘦丸升級版問世！能否取代瘦瘦針 醫師這樣看

2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠（瘦瘦丸）上市與仿製藥解禁潮，印度、中國大陸等新興市場將擴大供應，普及性有望提升。不少人好奇，未來是否能靠瘦瘦丸取代打針達到相同效果。對此，新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書發文指出，口服與針劑在適應症、效果與成本上仍存在差異，短期內恐怕難以完全互相取代。

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

今天大陸冷氣團減弱，但未來一周仍受2波冷空氣影響。中央氣象署預報員林定宜上午指出，今、明天桃園以北及東北部降雨機率高。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。