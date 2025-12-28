快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天東北季風減弱，但未來一周仍受兩波冷空氣影響。本報資料照片
今天東北季風減弱，但未來一周仍受兩波冷空氣影響。本報資料照片

今天大陸冷氣團減弱，但未來一周仍受2波冷空氣影響。中央氣象署預報員林定宜上午指出，今、明天桃園以北及東北部降雨機率高。周二東北季風略為增強，跨年及元旦當天新竹以北、宜蘭雨勢明顯；周五、周六又有另一波大陸冷氣團南下，全台將明顯降溫。

今天清晨最低溫在馬祖11.5度及金門11.9度，本島雲林荷苞12.3度，林定宜指出，白天東北季風稍微減弱，迎風面桃園以北、東北部及花蓮有不定時局部短暫雨，基隆北海岸、東北部有局部大雨機率，竹苗山區、台東及恆春一帶有零星短暫雨，中南部雲量偏多。溫度方面，北部整天約12至22度，中南部略高一些。

未來一周降雨趨勢，林定宜表示，明天降雨情形跟今天類似，基隆北海岸、東北部有局部大雨，桃園以北及東北部降雨機率高，台東、恆春也有零星短暫雨。周二至周四東北季風稍微增強，新竹以北、宜蘭雨勢明顯，花東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。周五至周六又有大陸冷氣團南下影響，迎風面北部、東半部及恆春降雨機率高。

溫度方面，林定宜表示，今、明兩天東北季風減弱，溫度回升，北部及東北部回到20度以上。周二至周三東北季風增強，影響到周四。周五及周六另一波冷氣團南下，全台都會明顯降溫。

林定宜指出，跨年到元旦主要降雨區域為桃園以北及宜蘭，花東雲量較多，中南部多雲到晴。元旦東半部日出時間較早，西半部則在清晨6時39分至40分左右，離島最晚。

此外，林定宜也說，明天清晨中南部、周二清晨西半部有局部霧或低雲，影響能見度，要注意交通安全；明、後天東半部、綠島、蘭嶼及恆春有長浪，提醒民眾注意。

跨年天氣及日出時刻。圖／中央氣象署提供
跨年天氣及日出時刻。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

今天大陸冷氣團減弱，但未來一周仍受2波冷空氣影響。中央氣象署預報員林定宜上午指出，今、明天桃園以北及東北部降雨機率高。周...

