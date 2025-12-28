瘦瘦丸升級版問世！能否取代瘦瘦針 醫師這樣看

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠（瘦瘦丸）上市與仿製藥解禁潮，印度、中國大陸等新興市場將擴大供應，普及性有望提升。圖／美聯社
2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠（瘦瘦丸）上市與仿製藥解禁潮，印度、中國大陸等新興市場將擴大供應，普及性有望提升。圖／美聯社

2026年，GLP-1減肥藥迎來口服錠（瘦瘦丸）上市與仿製藥解禁潮，印度、中國大陸等新興市場將擴大供應，普及性有望提升。不少人好奇，未來是否能靠瘦瘦丸取代打針達到相同效果。對此，新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書發文指出，口服與針劑在適應症、效果與成本上仍存在差異，短期內恐怕難以完全互相取代。

蔡明劼說明，所謂「瘦瘦丸」其實並非全新藥物，而是主成分為Semaglutide（司美格魯肽）的口服劑型。事實上，口服Semaglutide早已存在，目前以糖尿病用藥「瑞倍適」的形式供患者自費使用。瘦瘦丸此次獲美國食品藥物管理局（FDA）核准的關鍵差異，在於劑量由原本的14毫克提高至25毫克，使減重效果更為明顯，可視為舊藥的新劑量版本。

不過，蔡明劼也提醒，口服與針劑Semaglutide的適應症並不完全相同。現階段口服劑型主要核准用於糖尿病、體重控制與降低心血管風險；相較之下，針劑適應症更廣，除了上述用途，還涵蓋青少年減重以及脂肪肝等範圍。因此，兩者在臨床角色上仍有明顯差異，難以直接互相取代。

至於外界關心的價格問題，蔡明劼指出，口服版本為了達到接近針劑的減重效果，勢必提高劑量，成本自然也會隨之上升，未來售價恐怕不會便宜。他評估，雖然口服版本確實會吸引部分族群，但短期內仍難撼動瘦瘦針在減重市場的主流地位。

蔡明劼也強調，無論是瘦瘦針或瘦瘦丸，關鍵從來不只是藥物形式，而在於是否適合個人使用，以及是否有專業醫師進行評估與追蹤。他過去多次提醒，若使用藥物卻未同步調整生活型態，減重效果仍會大打折扣，日常仍須落實飲食控制與運動習慣，包括蛋白質攝取充足、膳食纖維達標、水分補給足夠，並以全穀雜糧取代精緻澱粉。

減重 醫師 糖尿病 脂肪肝 減肥 體重

