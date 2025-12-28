快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本國民品牌UNIQLO以價格親民、穿著舒適著稱，不僅深受日本消費者喜愛，在台灣也相當受歡迎。美聯社
日本國民品牌UNIQLO以價格親民、穿著舒適著稱，不僅深受日本消費者喜愛，在台灣也相當受歡迎。日本網站《saita》報導，省錢達人三木千奈分享，其實UNIQLO店內藏有多項貼心免費服務，其中包含「皮帶打洞」、「舊衣回收」以及「部分褲款免費修改」，不少人直到現在才發現。

皮帶免費打洞 尺寸不合也能調整

三木千奈指出，市售現成皮帶往往難以完全符合個人身形，UNIQLO因此提供皮帶打孔服務，讓消費者能依實際需求調整尺寸。除部分商品外，多數UNIQLO自營皮帶皆可在門市免費加孔，讓無論腰圍偏大或偏小的消費者，都能找到合適的配戴方式。

不過她也提醒，皮帶打孔服務僅限UNIQLO自家商品，其他像是膠帶皮帶、網狀皮帶或其他品牌商品，則無法提供打孔。台灣UNIQLO官網也補充，若皮帶頭為可拆式設計，店內人員亦可協助剪短調整。

不穿的舊衣別急著丟 可投入回收箱再利用

除了修改服務外，UNIQLO也設有「RE.UNIQLO衣物回收箱」。三木千奈表示，衣櫃中若有已不再穿的UNIQLO服飾，直接丟棄相當可惜，不妨交由回收系統再利用。

根據台灣UNIQLO官網說明，消費者可將洗淨後的UNIQLO或GU二手衣物，攜至全台門市的回收箱，或交由店員協助處理。門市人員會進行分類與篩選，讓仍具使用價值的衣物成為可再利用或捐贈的資源，兼顧環保與公益。

部分褲款可免費改長度 依價格與縫法不同

褲長不合也是不少人購衣時的困擾。三木千奈指出，UNIQLO提供褲腳修改服務，若購買的褲款長度偏長，可視款式與價格享有免費或付費修改。

台灣UNIQLO官網說明，褲款售價高於新台幣790元，不論採用平針縫法或藏針縫法，皆可免費修改；若價格低於790元，則需酌收100元加工費。一般牛仔褲、休閒褲多採平針縫法，西裝褲則使用藏針縫法。須注意的是，完成修改後商品將無法退換。

一堆人不知道！UNIQLO竟有三大隱藏服務 超實用還免費

