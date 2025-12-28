一堆人不知道！UNIQLO竟有三大隱藏服務 超實用還免費
日本國民品牌UNIQLO以價格親民、穿著舒適著稱，不僅深受日本消費者喜愛，在台灣也相當受歡迎。日本網站《saita》報導，省錢達人三木千奈分享，其實UNIQLO店內藏有多項貼心免費服務，其中包含「皮帶打洞」、「舊衣回收」以及「部分褲款免費修改」，不少人直到現在才發現。
皮帶免費打洞 尺寸不合也能調整
三木千奈指出，市售現成皮帶往往難以完全符合個人身形，UNIQLO因此提供皮帶打孔服務，讓消費者能依實際需求調整尺寸。除部分商品外，多數UNIQLO自營皮帶皆可在門市免費加孔，讓無論腰圍偏大或偏小的消費者，都能找到合適的配戴方式。
不過她也提醒，皮帶打孔服務僅限UNIQLO自家商品，其他像是膠帶皮帶、網狀皮帶或其他品牌商品，則無法提供打孔。台灣UNIQLO官網也補充，若皮帶頭為可拆式設計，店內人員亦可協助剪短調整。
不穿的舊衣別急著丟 可投入回收箱再利用
除了修改服務外，UNIQLO也設有「RE.UNIQLO衣物回收箱」。三木千奈表示，衣櫃中若有已不再穿的UNIQLO服飾，直接丟棄相當可惜，不妨交由回收系統再利用。
根據台灣UNIQLO官網說明，消費者可將洗淨後的UNIQLO或GU二手衣物，攜至全台門市的回收箱，或交由店員協助處理。門市人員會進行分類與篩選，讓仍具使用價值的衣物成為可再利用或捐贈的資源，兼顧環保與公益。
部分褲款可免費改長度 依價格與縫法不同
褲長不合也是不少人購衣時的困擾。三木千奈指出，UNIQLO提供褲腳修改服務，若購買的褲款長度偏長，可視款式與價格享有免費或付費修改。
台灣UNIQLO官網說明，褲款售價高於新台幣790元，不論採用平針縫法或藏針縫法，皆可免費修改；若價格低於790元，則需酌收100元加工費。一般牛仔褲、休閒褲多採平針縫法，西裝褲則使用藏針縫法。須注意的是，完成修改後商品將無法退換。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言