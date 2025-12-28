0度線接觸台灣 鄭明典：1月2日之後更冷空氣來了
入冬後冷空氣一波波南下，中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，明年1月2日晚上冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級。
鄭明典指出，0度線接觸台灣代表什麼意思？通常在冬季低溫預報時說0度線接觸台灣，那幾乎肯定是說850百帕的等溫線。因為模式預報的地面溫度通常會有系統性偏差，需要很多訂正才能使用。一個方便的替代方案就是看850百帕的溫度來推估地面氣溫。
鄭明典說，冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕，但有例外。混合層如果飽和（下雨狀態)，那麼接近海平面的地面氣溫，例如台北站氣溫，大約就是850百帕溫度+8度；如果混合層很乾，那就+12度(但可能有輻射冷卻)，一般是在+8到+10度之間。
所以，鄭明典說，850百帕0度線接觸台灣陸地，台北站上空850百帕的溫度很可能小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下。不過，近年來，台北站的氣溫總是比周邊高1號到2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有強烈大陸冷氣團可能的意思，而不是寒流了。1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
