一日美齒不是夢！網友最怕十大做假牙困擾 用科技解決牙齒煩惱

你對假牙也有這些困擾嗎？

牙齒發生問題，影響的往往不只是一個笑容，也會連帶影響自己的健康。吃東西卡卡、咬不動想吃的食物，甚至說話發音都變得不自在。因此，許多人把希望寄託在假牙上，期待一次治療，就能把生活品質全面補回來。但假牙的療程，往往比想像中複雜，有人覺得嘴裡多了異物感、怎麼戴都不自然；有人發現療程時間拉得很長、價格也一路往上；更有人因清潔不當，反而增加蛀牙與口腔問題的風險。假牙，或許比你想像的更值得多了解一點。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友做假牙最害怕遇到的十大困擾。值得一提的是，隨著牙科新科技持續發展，現在已有結合3D口內掃描與數位化AI設計的嶄新技術，可自動測量缺損處的大小、形狀與深度，在一次看診中完成牙齒重建，大幅縮短療程、提升舒適度，為長期煩惱的假牙問題帶來全新解方。

No.1 難清潔、二次蛀牙

「有顆藏在假牙後面的蛀牙，一直潛伏而沒有發現」、「最近有個假牙又被蛀掉換一個要20,000元」，不少網友分享自身經驗，讓假牙清潔與蛀牙問題成為熱議焦點。明明每天刷牙不馬虎、牙線、牙間刷樣樣來，照鏡子看起來也是一口亮晶晶，但蛀牙卻偏偏躲在看不到的角落慢慢侵蝕，等到真正察覺「二次蛀牙」時，往往已經來不及補救，嚴重時甚至只能走上植牙這條路。

不過隨著牙科技術進化，現在已有「CEREC 3D齒雕解決方案」，透過數位口掃搭配電腦輔助設計與製作，能精準打造貼合牙齒的假牙結構，不僅大幅提高密合度、避免縫隙產生，也能降低細菌藏匿與蛀牙風險，成為未來假牙治療時的全新選擇。

No.2 不密合、鬆脫

有些人做完假牙後，說話會不自覺放慢速度，吃東西時更是小心翼翼，深怕一用力假牙就會跟著鬆脫。網友表示，「媽媽為了吃湯圓假牙差點掉下來」、「畢竟是假牙，感覺總有一天會掉，掉了之後我的牙齒怎麼辦？」就連曾參選山地原住民立委的藝術家林世偉，在2024年政見發表會上講到激動處，假牙也突然噴飛，讓他尷尬表示，「媽啊！我的假牙都掉下來了」。

除了固定假牙鬆脫需回原牙醫診所處理，衛福部食藥署也曾提醒使用活動假牙的假牙黏著劑正確步驟：先將假牙內面用牙刷和清水洗淨並擦乾，用毛巾或紗布沾溫水，去除在口內的黏著劑與食物殘渣，接著取少量假牙黏著劑塗布於假牙內側面，將假牙放至定位再用手輕壓數秒，讓假牙黏著劑均勻散開，最後用紗布將溢出部分擦拭乾淨，晚上睡覺前應取下活動假牙。建議使用假牙黏著劑前先徵詢牙醫師專業意見唷！

No.3 異物感重、不舒服

裝上假牙之後，嘴巴裡彷彿多了一個不屬於自己的東西。舌頭不自覺一直去頂，連吞口水都覺得怪怪的，吃飯時更明顯，食物才咬沒幾下，就先被那股異物感打亂節奏，久了甚至開始懷疑：是不是這副假牙本來就不適合自己？

針對異物感重、不舒服的問題，不妨可以參考CEREC 3D齒雕解決方案！該方案採用數位口掃製作假牙，不僅能按照需求調整咬合高度，相比傳統假牙使用藻膠、矽膠印模材料並施壓於牙齒取模，感受更舒適。有部落客也在痞客邦分享另一半施作經驗，「我老公說他這次做完的牙齒非常舒服，完全沒有異物感！咬合很密、凸出感零！」

No.4 需回診、調整重做

今天調高度、下週修邊緣，再下次還要重新取模。每次走進診所，心裡都默默祈禱「這次應該是最後一次了吧」，沒想到從臨時假牙換成正式假牙後，戴起來不舒服還要調整或重做。原本期待快速解決牙齒問題，最後卻成了行程表上反覆出現的例行公事，讓人既疲憊又無奈。

有網友也在Threads上分享假牙重做甘苦談，「我二年前剛換新的，用了有15年有吧？國高中時期裝的，牙齦會隨著年齡萎縮。但沒關係，隨著成長，知識跟習慣改變了，比較會保養了」、「假牙比較難終身保固，隨著年齡增長、日常護理、健康狀態、衛生習慣...，有太多『自然』和『非自然』的牙齦萎縮成因，在國外建議七年重做一次假牙，但是以台灣人勤儉務實的美德，當然是撐越久越划算」。

No.5 不夠自然美觀

當假牙安裝完成，有些人照鏡子第一時間不是注意到牙齒變整齊了，而是顏色太白、形狀太整齊，怎麼看都不像自己的牙齒。說話時不自覺抿嘴、拍照時下意識避開大笑，深怕假牙一露餡就被看出來。

為了追求美感，不少人選擇接近真牙的全瓷冠假牙搭配牙齒美白貼片，「原本我的門牙前面三顆是臨時假牙，所以牙醫師幫我用三顆牙冠，其餘用貼片看起來才不會那麼假，盡最大限度幫我調整到自然的美感」、「最後我做了植牙*1、牙齒貼片*1、全瓷牙冠*1，因為斷的是門面，為了確保齒色不要因為飲食染色跑掉會很明顯，只好讓另一顆門牙貼片去對齊顏色！」

No.6 咬合力不佳

大多數缺牙患者裝上假牙後就能恢復正常飲食，但也有人發現咬合力不如以往，這是為什麼呢？

博仁綜合醫院附設牙科部曾針對「活動假牙」的咬合力說明，相較於「局部活動假牙」仍有健康牙齒作為支撐力，「全口活動假牙」沒有健康牙齒可以支撐。傳統全口活動假牙以類真空方式吸附於上、下顎，咬合力僅恢復約三成；BPS吸附式活動假牙採用類真空、閉口印模技術，可咀嚼較硬的食物；覆蓋式活動假牙則是藉由2至4顆植牙作為支撐點，以鈕扣或磁吸固定假牙，讓穩定性和咀嚼力都來得更好。

博仁牙科部最後也建議配戴活動假牙患者，「吃東西先以軟食為主，避免一下就咬太硬的食物，並多以後牙練習咀嚼」。

No.7 療程太耗時

看牙醫需要預約，而假牙療程更是一場耐心考驗，從一開始的基本檢查、評估、取模，到中間安裝臨時假牙、等待製作完成，最後才能正式裝戴，整個過程十分漫長，有時候還有突發的狀況需要先治療。像是先前有網友在Dcard上透露媽媽裝假牙2個月都還沒好，釣出一位卡友回應，「你媽媽的牙齒可能是金包銀，醫師打開以後發現裡面驚喜萬分，需要好好治療，不然假牙裝上去之後還是會爛在裡面」。

不想為了做假牙反覆跑診所，「一日假牙」成為不少人的新選擇。透過CEREC數位齒雕，以口內掃描取代傳統取模，結合電腦設計與即時製作，將原本需要多次回診的流程，濃縮在一天完成，既省時也更精準。

No.8 使用年限短

原本期待假牙可以一用就是好幾年，卻在日常使用中慢慢發現問題浮現，例如邊緣磨損、顏色變化，甚至出現不穩定的情況。時間一拉長，心裡也跟著盤算：是不是又得重新評估、更換一副新的假牙？

在假牙選擇上，可優先挑選經衛福部認證材質，像是德國Cercon全瓷假牙，不僅主打堅固耐用、外型美觀，也有衛福部核可，使用起來安全無虞。此外，衛福部台北醫院也曾針對「何時更換固定假牙」發布衛教文章，理論上固定假牙可以長期使用，但實際常需要更換，多半不是假牙壞了，而是支撐的真牙蛀牙或牙周病惡化所致。所以良好的口腔衛生、定期口腔檢查、做好假牙清潔，才是延續假牙壽命的關鍵。

No.9 價格不便宜

假牙對於許多患者來說不是一筆小數目，根據材質、療程不同，價格也會有所落差。偏偏假牙又關係到每天吃飯、說話的基本需求，想省卻又不敢省，只能在預算與品質之間反覆拉扯，讓「價格不便宜」成了決定治療前，最難跨過的一道心理門檻。

有一名牙醫師日前在Threads上分享香港朋友製作3顆假牙費用，「一顆全瓷冠換算下來9萬台幣」，讓原PO驚呼，「我一顆27,000-30,000，而且可以當天完成或者2天完成」，原PO對此也感嘆香港物價太高，「你坐飛機來台灣玩個幾天，可能都還比你做牙齒便宜」。文章曝光後掀起其他醫師反響，「可是我香港的朋友說，他們價格其實跟台灣差不多，但大部分有價格考量的人，會直接去深圳」。

No.10 講話不清楚

假牙帶給患者的不方便，除了上述的原因之外，還有日常說話的能力。包含發音變得含糊不清，有些字音怎麼講都覺得怪怪的，講電話時得重複好幾次，聊天也不自覺放慢語速，深怕對方聽不懂自己想表達什麼。

蒔美牙醫集團醫師葉昭孝在臉書粉專分享，自己與朋友們的爸媽戴活動假牙經驗，「戴上去之後發現不如預期，吃東西的時候會痛，很有異物感，講話也怪怪的，甚至口內有潰瘍，也因此就沒有繼續戴活動假牙了。」不過葉昭孝指出，這些感受很正常，都是戴活動假牙初期會產生的症狀。如果咬合咀嚼有不舒服的地方，可以回診請醫師調整，千萬不可自行調整或選擇不戴；他也建議透過朗讀文章或報紙的方式，讓舌頭適應新的活動空間，或多與親友聊天、唱歌也能達到同樣的效果。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月19日至2025年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

