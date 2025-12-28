聽新聞
粉專：元旦後冷空氣冷較久、有機會達寒流等級
大陸冷氣團今起減弱，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，2026年1月上旬，幾乎天天都涼冷。
「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2周有2波溫度上下震盪。30日受東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。明年1月1日白天起，溫度開始緩慢回升；至1月2日下半天後，氣溫再度下滑。
「林老師氣象站」指出，此後，至1月10日，若與氣候平均值相比的話，逐日氣溫都是偏低的；尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長，至少10天或以上；強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
