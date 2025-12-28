今起冷氣團減弱 周四起另一波挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。
今各地區氣溫如下：北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度及東部14至24度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。周二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、逐日提高，白天氣溫略降；其他各地晴朗穩定，舒適微熱。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。周五、六(2、3日)冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。歐(ECMWF)、美(GFS)傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。目前的各種模擬「不確定性」都很大且持續調整；究竟是什麼等級冷空氣，宜再觀察，勿驟下定論。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
