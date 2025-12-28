快訊

又震！上午7:03分台東規模4.2地震 最大震度2級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上午7:03分台東規模4.2地震，最大震度2級。圖／擷取自中央氣象署網站
上午7:03分台東規模4.2地震，最大震度2級。圖／擷取自中央氣象署網站

地牛又翻身！上午7時03分，台東縣政府南南東方 8.1 公里 ，位於台灣東南部海域，發生芮氏規模4.2地震，地震深度32.3公里，最大震度台東2級。

