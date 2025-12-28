朝露農場 14年助7百多人戒毒癮

衛福部二○一九年起偕同六家民間機構推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，其中，財團法人台灣露德協會於台中和平區山上成立「朝露農場」，並採取「減害」方式協助戒癮，十四年來幫助逾七百多人擺脫毒癮。

台灣露德協會品牌經理謝鑫佑說，朝露農場多協助同志族群擺脫毒癮，同志族群中，安非他命多與性愛情境高度連結，據傳具延緩射精的生理反應。來到朝露農場的戒毒者大多反映，當初用毒多是「半推半就」，因同志間同儕壓力大，一來不希望與同志圈格格不入，二是不敢拒絕親密伴侶的要求。

謝鑫佑說，農場自二○一二年成立至今已服務約七五○人，共有十二床提供給需要戒癮學員，多為自願入住，約八成以上個案是因感受到身體、心理或生活已出現困擾，主動求助，而非經司法或醫療體系強制轉介。

農場的戒癮過程通常採一年一期，戒癮者每天須固定作息，每天只能用兩小時手機，其餘時間種植農作物、自理三餐，緊接是團體與心理、藝術治療等課程，晚間分享與討論，梳理當天感受與對藥癮的掙扎；若有人毒癮發作，透過社工陪伴與會談，協助其理解復發原因，減緩毒癮發作的不適感。

謝鑫佑說，每年春節會放假下山，通常回來會檢驗返家期間是否再度用藥，被視為「期末考」，不過幾乎八成五以上都會是陰性，僅部分學員又接觸吸食，多數都能在朝露農場成功戒癮。

商品推薦