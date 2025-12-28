環團籲規畫配套 勿因打包費扼殺惜食文化

台北市府率先要求二九八家服務公家機關員工及師生的餐飲場所，不得免費提供一次性餐具，造成愈來愈多餐飲業者自主向消費者收取包材費，引發爭議。有民眾說，在歐洲就有類似經驗；環保團體建議政府允許業者收費的同時，也要搭配解方，不要抑制好不容易培養的惜食打包文化。

在國外用餐，內用、外帶通常會有價差，包材也是業者的成本之一，如果內用吃不完，有些國家已開始收包材費，台灣則剛起步。

林小姐曾與朋友到丹麥旅遊，在官方文宣可看出，當地市政府積極鼓勵民眾走路至餐廳內用，減少外帶的廢棄容器垃圾，飯後散步回家也有助身體健康。

當時林小姐和朋友到哥本哈根市的餐廳吃飯，想打包沒吃完的牛排，但餐廳要額外收約台幣廿五元的包材費，最後決定每人幫她吃兩口，把食物吃完，不只惜食還省錢。其他友人表示，去當地的華人餐廳，也曾經有被收包材費的經驗。

林小姐認為，「吃多少、點多少」避免造成浪費，有時餐廳業者會主動建議「吃完了不夠再點」，這可能也出於處理廚餘麻煩且花錢的緣故。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，收取包材費主要目的是要讓客人養成好的點菜習慣，並不是要賺消費者的錢，很多人為了方便，直接使用紙容器打包，對後端垃圾處理及生態環境有很大的負擔，若能養成習慣，預期上餐廳吃飯或參加宴會會有剩飯剩菜，就自備餐具、環保袋等，對環境更友善。

至於包材費該如何定價？謝和霖認為，大多數店家都是象徵性收取一至二元包材費，不至於太誇張，以避免爭議，只要在合理範圍內，大眾應可接受，而且最好公告周知或事前告知消費者。

環境權保障基金會副執行長許博任認為，不需要限制廠商一次性餐具如何收費，北市府除了實施規定之外，也應該設法規畫更方便、多元的環保外食方式，如與新創業者合作研發或擴大循環餐具租借場域，讓有需求的民眾可以租用，勿因此扼殺好不容易培養的惜食打包文化。

商品推薦