餐廳打包要收費 北市尊重中央樂見

聯合報／ 記者鄭朝陽林佳彣洪子凱／台北報導
有民眾在故宮博物院的「故宮晶華」餐廳用餐，結帳時要打包吃剩的食物，被收取十元「包材費」，讓他十分訝異。圖／聯合報系資料照片
有民眾在故宮博物院的「故宮晶華」餐廳用餐，結帳時要打包吃剩的食物，被收取十元「包材費」，讓他十分訝異。圖／聯合報系資料照片

民眾在故宮博物院的「故宮晶華」餐廳用餐，結帳時要打包吃剩的食物，被收取十元「包材費」，讓他很訝異「不是要惜食、鼓勵打包嗎？」但餐廳表示，這是依台北市環保局的規定辦理。

為落實源頭減少廢棄物，北市環保局今年初公告禁止二九八處政府機關、學校等場館免費提供一次性餐具，這些場館須以每項不低於一元的價格，出售一次性餐具，今年十二月卅一日前為緩衝期，並輔導業者落實計價標示。明年元月起會稽查開罰。

北市環保局科長林鈺惠說，確實有這條收費規定，該作法是依據環境部免洗餐具限制使用規定，北市進一步制定「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，規範對象包含政府機關、學校及北市府委外場館內的餐飲業者，以服務機關、學校員工及師生的餐廳為主，內用不得提供各類免洗餐具。

林鈺惠說，故宮雖為政府機關，但故宮晶華主要服務遊客而非員工，並非公告管制場所，如果業者自主向消費者收取包材費，屬於業者環保政策，最好要公告周知或打包前告知顧客。事實上，從一九九九的電話投訴也發現，愈來愈多非公告管制餐飲業者向民眾收取包材費，環保局都尊重。

故宮晶華表示，環保局公告規定後，就向外帶及打包的顧客收取包材費，顧客也都能理解。

林鈺惠強調，新政策目的是要透過收費制度，由這二九八家營業場所帶頭示範，減少一次性餐具用量，進而鼓勵自備餐盒打包；從使用者付費立場，民眾在列管場所外帶或打包都要付費，和民眾養成自備餐具習慣，兩者可相輔並行。

環境部長彭啓明日前說，聚餐時可從源頭開始點得剛剛好，若真的吃不完，鼓勵「大方打包」。但彭啓明昨說，台北這二九八家餐廳是政府可以影響的對象，但更多的十幾萬家餐廳想要推行打包收費政策，恐怕很有難度。不過，北市是全台最有條件先行環保的城市，該規定目的在培養市民養成自備餐具、源頭減廢習慣，環境部樂觀其成，也會觀察遇到的問題，修正後推廣到全台灣。

北市部分餐廳近期開始酌收十元的打包「包材費」，餐廳指出是依北市環保局的規定辦理。記者鄭朝陽／攝影
北市部分餐廳近期開始酌收十元的打包「包材費」，餐廳指出是依北市環保局的規定辦理。記者鄭朝陽／攝影

