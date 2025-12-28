快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

周二東北季風到 跨年夜濕涼

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導
周二又有另一波東北季風南下。圖/聯合報系資料照片

隨著大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過中央氣象署表示，周二又有另一波東北季風南下，整個迎風面北台灣、東半部地區雲量和降雨機率都會增多，這波東北季風將一直持續到周末，想要在元旦清晨觀賞第一道曙光的成功率偏低。

氣象署表示，儘管大陸冷氣團減弱，不過昨天水氣仍多，中部以北、宜蘭、花蓮三千公尺以上高山地區有零星降雪機會。其中玉山昨天清晨再度降雪，積雪深約一點五公分。

氣象署表示，今明兩天，氣溫將逐步回升，北部、宜蘭地區，白天高溫有廿度，中南部則是廿二至廿五度，尤其明天是本周最暖的一天，白天高溫可以來到廿二至廿五度，中南部再高一、二度。

降雨方面，氣象署表示，今天北部、東半部、恆春半島仍有零星降雨機率，尤其基隆北海岸可能出現較大雨勢；明天雨區縮小，不過桃園以北、宜蘭、花蓮、東半部仍有降雨機會。

氣象署表示，周二開始，又有一波東北季風影響台灣，迎風面地區雲量和降雨機率會慢慢增加，北部、東半部、恆春半島有降雨發生情形，整體而言，東北季風的天氣影響將一直維持到周六。跨年與元旦期間天氣型態呈現北部濕涼，南部天氣相對穩定，尤其東半部雲量明顯增加，想要在元旦清晨觀賞曙光的成功率偏低。

至於跨年夜降雨狀況和風向，氣象署表示，受到東北季風影響，北部、東半部、恆春半島降雨機率高，且迎風面雲量也會比較多，建議民眾外出跨年，攜帶雨具。如果想看跨年煙火，上風處環境會比較優良。

