快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

機車考照變難 明年全改選擇題

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
明年起汽機車考照難度都將提高，其中機車部分，筆試將全面取消「是非題」，只剩選擇題，最快二○二七年開始執行機車道路路考。圖為民眾在機車考照練習場練習。記者林伯東／攝影
明年起汽機車考照難度都將提高，其中機車部分，筆試將全面取消「是非題」，只剩選擇題，最快二○二七年開始執行機車道路路考。圖為民眾在機車考照練習場練習。記者林伯東／攝影

機車事故發生率居高不下，民團多次呼籲考照制度應改革。交通部公路局表示，明年起將分階段調高汽機車考照難度，其中機車駕照部分，明年一月底起，筆試全面取消「是非題」，只剩選擇題，估一年近五十五萬考生受影響；汽車駕照部分，明年三月起，路考將增加路口停讓動作，六月起，筆試同樣比照機車考照廢除是非題。

至於機車路考何時上路？公路局表示，預計二○二七年開始執行機車道路路考。汽車路考則預計明年底起，延長考驗路線、增加考驗項目，且路考路線改為當天抽籤決定，杜絕考生死背路線的弊病。

根據交通部道安會統計，去年機車交通事故高達四十一萬件，造成一八五七人死亡；今年截至九月底止，機車交通事故總計卅萬七一七八件，造成一二九五人死亡、卅萬二六一六人受傷。為了降低機車事故風險，公路局表示，明年起將分階段調高汽機車駕照的考照難度，首波改制將於明年一月底由機車考照率先實施。

公路局長林福山指出，現行機車路考筆試，有部分是非題，但考量是非題仍有五成的猜對機率，難以精確辨識考生的法規成熟度，因此未來機車筆試五十題將全數改為選擇題，新考題適用預計明年一月底上路，本月底公告新題庫。且在題型部分，危險感知與情境題的比率將提升至三成，題庫內容調整增加人本交通、行穿線停讓行人、視野死角確認等內容。

汽車考照則分為三階段推進，其中明年三月起，汽車路考增加路口停讓動作，六月起，筆試比照機車考照廢除是非題，全面改選擇題，筆試題目並從現行的四十題增加到五十題，其中情境題和危險感知題將增至約二成。

第三階段預計實施時程則在明年底，路考將有大變革，包含延長考驗路線、增加考驗項目，且路考路線改為當天抽籤決定，杜絕考生死背路線的弊病。

對於這項考試改革，台灣機車路權促進會表示肯定，但也提出更進一步的建言。台灣機車路權促進會認為，政府應與時俱進，利用ＡＩ技術開發機車模擬情境考試，讓考生在取得正式駕照後、實際上路前，能有充足的模擬練習機會。

林福山表示，目前汽車已有實際道路路考，而機車路考部分也已設定目標，計畫於二○二七年開始執行機車道路路考。他強調，在進入實際道路考驗之前，必須有完整的駕駛訓練作為配套，未來在場地訓練教學中將優先引入機車模擬機，可結合ＡＩ與模擬技術提升訓練品質。

延伸閱讀

合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

無照駕駛案件激增！交通部修法強制講習、酒駕再犯加重時數 外國駕照不得規避

影／吳念庭父子代言籲路口安全 交通部：生活落實就可撕行人地獄標籤

又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

相關新聞

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

周二東北季風到 跨年夜濕涼

隨著大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過中央氣象署表示，周二又有另一波東北季風南下，整個迎風面北台灣、東半部地區雲量和降雨...

機車考照變難 明年全改選擇題

機車事故發生率居高不下，民團多次呼籲考照制度應改革。交通部公路局表示，明年起將分階段調高汽機車考照難度，其中機車駕照部分...

台大外文所筆試報考剩個位數 連5年下滑

純語文類研究所報名人數逐年下滑，其中台大外文所筆試報名人數，一路從一一一學年廿九人，到一一五學年僅剩九人，政大英國語文學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。