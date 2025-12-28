語言模型、人機互動 語言所「又文又理」卡位AI熱潮

純語文類研究所近年報考人數逐年下降，重視語言結構、邏輯、資料分析的語言學研究所，報考人數近年則緩步上升。學界分析，語言本身是一門能結構化的科學，如人機互動等都牽涉語言的結構與變異，讓語言學在ＡＩ浪潮中被看見價值。

近年語言學研究所學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修讀。以台大為例，語言學碩士班近五年報名則呈現穩定上漲趨勢，計卅二人報考。陽明交大語言學碩士班近年也都能穩定滿招。

台大表示，語言學與心智科學、認知科學、人工智慧與語言科技具高度關聯，吸引來自外文、中文、心理、哲學等人社領域學生，也有理工背景學生是對資料分析、計算方法、語言科技感興趣而投入。

陽明交大外文系系主任盧郁安表示，語言學本身是一門結構化的科學，科技關注發展大型語言模型、人機互動等背後，都牽涉到語言的結構與變異，以及可能產生的偏見，都是語言學長期關注的議題。

