台大外文所筆試報考剩個位數 連5年下滑

純語文類研究所報名人數逐年下滑，其中台大外文所筆試報名人數，一路從一一一學年廿九人，到一一五學年僅剩九人，政大英國語文學系兩個組於甄試招生一項，也僅有十二、三人報名，其他語言類科報名人數同樣僅個位數，被視為「文學警鐘」。

不過學界分析，頂大的語文類研究所大多有強烈的學術色彩，卻忽略學術可能只是少數人的生涯規畫。

根據台大統計，外文系碩士班筆試報名人數已連續五年呈現下降趨勢，今年只剩九人報名，日文所筆試報名人數，也從近年的雙位數減至七人；政治大學統計也指出，一一五碩班甄試階段英文系兩個組報名人數為十三、十二人，日文系與韓文系研究所報名人數則各為九人。

台大教務長王泓仁表示，語言與人文領域升學路徑多元，學生未必集中報考單一研究所，以外文相關領域為例，可依職涯規畫，選擇外文、英語教學、翻譯等研究所，甚至跨至資訊管理、法商等領域。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，不少頂大外文系仍有極強的傳統色彩，如側重經典研究，對學者來說是捍衛其專業，但也可能阻礙創新，再加上學生可能憂心投入三年碩班獲得的價值卻與職涯出現斷層，導致頂大外文系大學部學生多，卻未反映在外文所的報考上人數上。

政大前外語學院院長陳超明認為，外文系要培養批判性思維、跨文化溝通能力，也要考慮職場環境，而非一直強調外語及學術人文走向，畢竟學術只是少數人的生涯規畫。

陳超明說，美國史丹佛大學等校近年都打破主修與輔修，改採專業集中的方式調整，學生不只懂外語溝通能力，也納入ＡＩ工具應用，並與商管、資訊、設計等領域合作。

王泓仁表示，外文系近年嘗試將文學結合數位，學生也可跨系所修讀數位領域課程。

