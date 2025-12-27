23:05地牛翻身！ 規模7 震央在宜蘭外海 北北基宜花最大震度4級

快訊

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署表示，今晚11時5分發生規模7地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里。圖／中央氣象署提供
氣象署表示，今晚11時5分發生規模7地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里。圖／中央氣象署提供

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震報告。

氣象署表示，今晚11時5分發生規模7地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南最大震度4級。

