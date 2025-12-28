快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

疲勞、視線差 今年夜衝武嶺奪8命

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導

年輕人追求刺激，「夜衝」武嶺合歡山觀星、等日出，成為流行的熱門活動。不過，山路蜿蜒、高海拔氣候多變，加上夜間視線不良、疲勞駕駛等風險高，南投縣警局統計，今年光是夜衝武嶺導致的A1死亡車禍共7件、8人喪命，其中6人都來自外地。

社群網站盛行，不少年輕人分享日出、雲海或星空照片，搭配打卡、分享，往往吸引人點讚。在台北讀書的高中生說，「看到朋友打卡動態，很想跟，但也知道山路不好走」。另名騎士坦言「夜衝很刺激，來回得騎上兩天一夜，但人不瘋狂枉少年」。

以亞洲海拔最高的公路台14甲線為例，又稱為合歡山公路，今年A2受傷事故達703件、986人受傷；而夜衝武嶺的A1死亡事故今年有7件8人喪命，其中2人為在地人，其餘6人都是外縣市或外籍旅客，山區路況加上夜間視線不佳，都讓夜衝蒙上安全隱憂。

即使中部大專院校學生夜衝武嶺，也往往一整夜都沒睡，更別提南、北學生騎車「衝」過來，長時間駕駛易透支精神、體力。警方表示，疲勞駕駛風險極高，若駕駛僅睡4小時就上路，車禍風險增加10倍。

上月23日，台北市19歲女大生與學姊分騎2輛機車，夜衝武嶺看日出後回程，下山後路過霧峰區民生路疑因疲勞駕駛，不慎自撞護欄摔落5米落差的北坑溪底，同行學姐急忙報警，但女大生傷勢嚴重，搶救不治。

如果在冬季夜衝山區，高山路面常因低溫結霜、結冰，有騎士經過武嶺水晶宮路段時，因此而滑倒，幸好僅受輕傷。當事人說，視線不佳、路面濕滑，完全無法控制車輛。警方統計，高山交通事故成因多為不當駕駛、未保持安全距離、疲勞或分心駕駛、酒駕等，都是高山道路最常見危險因素。

警方提醒，夜衝除了景色迷人，也來自於刺激感，還有同儕帶動，遊客看網路上的美照，可能誤以為夜衝安全可控，因此跟進模仿，呼籲夜間上山前應充分休息，切勿超速或忽略身體狀況，以免追求刺激反而釀成終身遺憾。

武嶺 合歡山 年輕人

延伸閱讀

「一動也不動」合歡山女警站著結凍？警：不會真的被凍住

影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分

「好可憐的警察小姐姐」合歡山女警雪地站崗許久未動 畫面引網友心疼

合歡山、玉山今晨降雪原因曝 專家：明晨甚至到下周一仍有水氣北飄

相關新聞

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

周二東北季風到 跨年夜濕涼

隨著大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過中央氣象署表示，周二又有另一波東北季風南下，整個迎風面北台灣、東半部地區雲量和降雨...

機車考照變難 明年全改選擇題

機車事故發生率居高不下，民團多次呼籲考照制度應改革。交通部公路局表示，明年起將分階段調高汽機車考照難度，其中機車駕照部分...

台大外文所筆試報考剩個位數 連5年下滑

純語文類研究所報名人數逐年下滑，其中台大外文所筆試報名人數，一路從一一一學年廿九人，到一一五學年僅剩九人，政大英國語文學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。