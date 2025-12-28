疲勞、視線差 今年夜衝武嶺奪8命

年輕人追求刺激，「夜衝」武嶺、合歡山觀星、等日出，成為流行的熱門活動。不過，山路蜿蜒、高海拔氣候多變，加上夜間視線不良、疲勞駕駛等風險高，南投縣警局統計，今年光是夜衝武嶺導致的A1死亡車禍共7件、8人喪命，其中6人都來自外地。

社群網站盛行，不少年輕人分享日出、雲海或星空照片，搭配打卡、分享，往往吸引人點讚。在台北讀書的高中生說，「看到朋友打卡動態，很想跟，但也知道山路不好走」。另名騎士坦言「夜衝很刺激，來回得騎上兩天一夜，但人不瘋狂枉少年」。

以亞洲海拔最高的公路台14甲線為例，又稱為合歡山公路，今年A2受傷事故達703件、986人受傷；而夜衝武嶺的A1死亡事故今年有7件8人喪命，其中2人為在地人，其餘6人都是外縣市或外籍旅客，山區路況加上夜間視線不佳，都讓夜衝蒙上安全隱憂。

即使中部大專院校學生夜衝武嶺，也往往一整夜都沒睡，更別提南、北學生騎車「衝」過來，長時間駕駛易透支精神、體力。警方表示，疲勞駕駛風險極高，若駕駛僅睡4小時就上路，車禍風險增加10倍。

上月23日，台北市19歲女大生與學姊分騎2輛機車，夜衝武嶺看日出後回程，下山後路過霧峰區民生路疑因疲勞駕駛，不慎自撞護欄摔落5米落差的北坑溪底，同行學姐急忙報警，但女大生傷勢嚴重，搶救不治。

如果在冬季夜衝山區，高山路面常因低溫結霜、結冰，有騎士經過武嶺水晶宮路段時，因此而滑倒，幸好僅受輕傷。當事人說，視線不佳、路面濕滑，完全無法控制車輛。警方統計，高山交通事故成因多為不當駕駛、未保持安全距離、疲勞或分心駕駛、酒駕等，都是高山道路最常見危險因素。

警方提醒，夜衝除了景色迷人，也來自於刺激感，還有同儕帶動，遊客看網路上的美照，可能誤以為夜衝安全可控，因此跟進模仿，呼籲夜間上山前應充分休息，切勿超速或忽略身體狀況，以免追求刺激反而釀成終身遺憾。

商品推薦