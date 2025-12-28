快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

登山不是觀光 雪季上山風險增

聯合報／ 記者江良誠胡蓬生尤聰光／連線報導
海拔超過3000公尺的嘉明湖，從前天下午一路到昨天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一層潔白薄雪，放眼望去宛如走進銀白童話世界。圖／姜旭璨提供
海拔超過3000公尺的嘉明湖，從前天下午一路到昨天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一層潔白薄雪，放眼望去宛如走進銀白童話世界。圖／姜旭璨提供

受到大陸冷氣團強烈影響，台灣多座高山昨天降下瑞雪，合歡山區、雪霸武陵4秀新達山屋積雪均超過10公分，高山化成銀白的冰雪世界，讓追雪遊客相當興奮，冒著低溫堆雪人。不過，低溫與冰雪也讓登山風險大增，主管機關呼籲「登山不是觀光」，山友應以安全為最大考量。

合歡山昨天凌晨4時起降雪，持續至中午，山頭鋪上厚厚白雪，山風冷冽卻增添冬日浪漫氣息。追雪遊客前天深夜就在翠峰排隊，等候進入合歡山，清晨抵達武嶺看到山頭、樹木、地面都被白雪覆蓋，相當開心。

遊客邱先生說，「第一次看到這麼厚的雪，像置身歐洲雪國，冷得牙齒發抖也值得！」不少民眾開心拍照留念，腳印密布的雪地宛如童話世界，也有人堆起雪人，享受雪季特有樂趣。

雪霸國家公園連續兩天下雪，往大霸尖山的99山莊昨晨6時多降雪，新達山屋積雪厚度已達10公分。玉山群峰與「天使眼淚」南橫嘉明湖也飄瑞雪，讓遊客驚喜。

低溫、冰雪都提高登山風險。有山友獨攀玉山後4峰，原訂24日晚返回圓峰山屋，因步道結冰受困，玉管處與消防人員冒低溫與濃霧徹夜搜尋，幸好男子翌晨自行脫困返抵山屋。玉管處昨提醒，冬季高山冰雪交積，山友務必嚴守行程計畫，攜帶衛星通訊設備及適當防寒、防滑裝備。

玉山近2年雪季發生近50起山域事故，甚至有人墜谷死亡，雪山近2年共13件事故、2人死亡。玉管處、雪管處都呼籲，登山不是觀光，若裝備不足、經驗不夠，應以安全為最大考量。

玉山國家公園統計，前年12月至去年2月，玉山園區發生23起山域事故，去年12月至今年2月共24起，今年罕見3月大雪，2山友在主峰往北峰碎石坡失足墜谷380公尺，遺體一度被積雪掩埋。

雪管處統計，2022年雪山創下10年來最高雪況紀錄，積雪深達70公分，當年發生13起山難，共3人死亡、11人受傷；去年7件、1人死亡、2人受傷；今年已有6件、1人死亡、1人失蹤、2人受傷。

大霸尖山登山服務站志工陳炳堂指出，冬天強風低溫，高山地面濕滑且易結冰，雪攀經驗或設備不足，易發生意外，除了要有雪攀裝備、冰爪、保暖衣物及高山症應變，步道濕滑路段尤其要慢行，小心摔傷或迷路，尤要避免單獨行動。

